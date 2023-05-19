WP: Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра в преддверии контрнаступления

Украинское военное командование начало тренировать свои воинские подразделения для форсирования Днепра в рамках предстоящего масштабного контрнаступления, сообщает американская газета The Washington Post (WP). По данным собеседников издания среди командиров вооруженных сил Украины (ВСУ), целью контрнаступления может стать возвращение под контроль Киева всей территории Запорожской области и разрушение «сухопутного коридора» в Крым.

Командующий украинской оперативной группой Херсонских войск генерал Михаил Драпатый в беседе с журналистами сообщил, что бойцы спецназа ВСУ уже начали переходить на левый берег Днепра для проведения рейдов, однако закрепиться там не смогли. Тем не менее он полагает, что форсирование реки вполне возможно, так как «в военной истории есть немало подобных примеров».

Другие украинские военные также подтверждают, что попытки перехода Днепра некоторыми подразделениями уже предпринимались, однако российская армия их пресекла. «Вас сразу же убьют, если вы попытаетесь переплыть реку... Какие-то 20–30 человек могут тихо взять кусок территории в 100 метров, но затем артиллерия их похоронит за 15 минут»,— сообщил WP полковник ВСУ Роман Костенко.

Форсирование Днепра, как отмечает WP, необходимо ВСУ для успешного выполнения контрнаступательных операций в тех частях Запорожской и Херсонской областей, которые подконтрольны российской стороне.

Все стороны конфликта ожидают масштабного контрнаступления армии Украины в ближайшее время. Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к наступательным операциям. Минобороны РФ 12 мая сообщало, что Украина перешла в наступление на соледарском направлении в Донбассе, но, как утверждает российское ведомство, все атаки были отбиты. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига считает, что уровень будущей западной поддержки зависит от успехов украинской армии. 18 мая экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ВСУ начнут контрнаступление «со дня на день».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов