США считают, что продвижение ВСУ на фронте — это еще не контрнаступление

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что военные действия на Украине ведутся «интенсивно» на разных участках линии фронта. Однако о начале масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока говорить рано, полагает он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейк Салливан

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джейк Салливан

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«В некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия. Но это не похоже на высадку союзников в Нормандии. Эти военные действия более динамичны, более эшелонированы, более многогранны»,— цитирует Bloomberg американского чиновника.

Господин Салливан заявил, что он будет полагаться на заявления украинских официальных лиц в оценке действий ВСУ.

Bloomberg отмечает, что вероятность скорого начала контрнаступления украинской армии повысилась после возвращения в Киев из поездки по ряду европейских столиц президента страны Владимира Зеленского. В ходе этой поездки господин Зеленский активно призывал Запад выделить Украине больше вооружений и военной техники, необходимой для проведения контрнаступательной операции. «Ожидается, что новый этап военной кампании начнется в конце весны или в начале лета, когда грязь на земле высохнет»,— уточняет агентство.

Все стороны ожидают масштабного контрнаступления армии Украины в ближайшее время. Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к наступательным операциям. Минобороны РФ 12 мая сообщало, что Украина перешла в наступление на соледарском направлении в Донбассе, но, как утверждает российское ведомство, все атаки были отбиты. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига считает, что уровень будущей западной поддержки зависит от успехов украинской армии.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов