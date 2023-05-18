Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США считают, что продвижение ВСУ на фронте — это еще не контрнаступление

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что военные действия на Украине ведутся «интенсивно» на разных участках линии фронта. Однако о начале масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока говорить рано, полагает он.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Джейк Салливан

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«В некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия. Но это не похоже на высадку союзников в Нормандии. Эти военные действия более динамичны, более эшелонированы, более многогранны»,— цитирует Bloomberg американского чиновника.

Господин Салливан заявил, что он будет полагаться на заявления украинских официальных лиц в оценке действий ВСУ.

Bloomberg отмечает, что вероятность скорого начала контрнаступления украинской армии повысилась после возвращения в Киев из поездки по ряду европейских столиц президента страны Владимира Зеленского. В ходе этой поездки господин Зеленский активно призывал Запад выделить Украине больше вооружений и военной техники, необходимой для проведения контрнаступательной операции. «Ожидается, что новый этап военной кампании начнется в конце весны или в начале лета, когда грязь на земле высохнет»,— уточняет агентство.

Все стороны ожидают масштабного контрнаступления армии Украины в ближайшее время. Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что Украине нужно еще немного времени для подготовки к наступательным операциям. Минобороны РФ 12 мая сообщало, что Украина перешла в наступление на соледарском направлении в Донбассе, но, как утверждает российское ведомство, все атаки были отбиты. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига считает, что уровень будущей западной поддержки зависит от успехов украинской армии.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...