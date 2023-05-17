EUobserver: страны ЕС предусмотрят послабления в санкциях, чтобы помочь своим компаниям уйти из России

Страны Евросоюза (ЕС) хотят помочь своим компаниям уйти из России из-за опасений, что они будут облагаться налогом «для финансирования войны», сообщает EUobserver. По данным портала, обсуждаемый ЕС 11-й пакет антироссийских санкций будет предусматривать специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям покинуть РФ.

Как выяснил EUobserver, страны ЕС смогут санкционировать финансовые переводы подпавшим под санкции россиянам, если эти средства «необходимы для завершения транзакций, которые строго необходимы для закрытия совместного предприятия или аналогичного юридического образования, созданного в России с этим физлицом или организацией и принадлежащего ему до 28 февраля 2022 года». Уточняется, что это закрыть операции надо будет до 31 августа 2023 года.

Кроме того, ЕС смягчит запрет на оказание европейскими юридическими фирмами коммерческих услуг российским клиентам. EUobserver пишет, что «компетентные органы государств-членов ЕС могут разрешить до 31 декабря 2023 года предоставление юридических услуг, которые являются обязательными для завершения сделок».

По данным Йельского университета, по состоянию на 16 мая Россию покинули более 1000 иностранных фирм. Неназванный российский источник EUobserver утверждает, что оставшиеся в РФ иностранные фирмы могут обложить налогом до 25%, которые они должны будут выплачивать с полученной в стране прибыли.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что зарубежным компаниям придется платить налог в 10% на выход, который будет взиматься с суммы сделки по продаже их российских активов. По его словам, это делается для того, чтобы уход компаний из страны был связан с «определенными издержками». По данным LEVEL Legal Services, на рассмотрении у правительственной комиссии лежат 2 тыс. заявок по операциям иностранцев с российскими активами.

О готовящихся ЕС новых санкциях — в материале «Ъ FM» «Санкции нацелились на нефть».

Лаура Кеффер