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Коммерсантъ FM
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Миронов предложил однопартийцам поддержать на выборах 2024 года Путина

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил делегатам съезда партии не выдвигать своего кандидата на президентские выборы в 2024 году. Вместо этого он предлагает поддержать действующего президента Владимира Путина.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По мнению Сергея Миронова, когда идут боевые действия, «может быть и не до выборов», но в такое время важна всенародная поддержка действующего президента. «И в этой связи я сегодня обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих выборах в 2024 году»,— сказал господин Миронов на съезде (трансляция есть на YouTube).

Члены партии «Справедливой России — За правду» еще не проголосовали за выдвижение Владимира Путина. Отдельное голосование для этого будет организовано позднее.

Сергей Миронов баллотировался в президенты России в 2004 и 2012 годах — оба раза он занимал последнее место, 0,75% и 3,85% голосов избирателей соответственно. Выдвигаясь в президенты в 2004 году, Сергей Миронов говорил, что выдвигается как технический кандидат и поддерживает Владимира Путина. В 2018 году господин Миронов отказался выдвигать свою кандидатуру и был членом инициативной группы, выдвинувшей Владимира Путина. По данным ВЦИОМа на 12 февраля, партию «Справедливая Россия — За правду» поддерживают 5,3% россиян.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о начале подготовки к президентским выборам 2024 года еще 20 января. 28 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии Путина в президентских выборах 2024 года пока преждевременно.

В октябре 2021-го в интервью CNBC Владимир Путин говорил, что пока не принял решения об участии в следующих президентских выборах. По данным источников «Ъ», близких к администрации президента, в Кремле уже началась подготовка к кампании Владимира Путина.

Анастасия Ларина

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