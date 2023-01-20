Памфилова сообщила о начале подготовки к президентским выборам

Центральная избирательная комиссия России начала подготовку к президентским выборам, которые пройдут в марте 2024 года, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По ее словам, сейчас ЦИК ведет работу по цифровой, методологической, организационной и кадровой подготовке «с прицелом на президентскую кампанию». «Потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях»,— отметила госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»).

Ближайшие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года. 7 мая 2018-го начался четвертый президентский срок Владимира Путина. Согласно внесенным в Конституцию России в 2020 году поправкам, он может избираться на новый срок в 2024 году. В октябре 2021-го в интервью CNBC Владимир Путин заявил, что пока не принял решения об участии в следующих президентских выборах.

Источники «Ъ», близкие к администрации президента, сообщили, что внутриполитический блок Кремля уже начал подготовку к президентской кампании Владимира Путина. По их словам, представители администрации недавно проводили соответствующие консультации с экспертным сообществом. Пока проработка носит предварительный характер: четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства. Представители Кремля также намерены внимательно следить за региональными выборами 2023 года, чтобы учесть их опыт на будущих федеральных.

Подробнее о подготовке Кремля к президентской кампании — в публикации «Ъ» «Выборы не за горами».

Эрдни Кагалтынов