Песков: преждевременно говорить об участии Путина в президентских выборах 2024 года

Президенту России Владимиру Путину сейчас не до электоральных процедур, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, говорить о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на пост президента России в 2024 году «чуть-чуть преждевременно».

«Ближе к концу, к середине второй половины текущего года мы с вами так или иначе будем вступать в электоральный сезон. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого»,— сказал Дмитрий Песков в интервью газете «Известия». Он порекомендовал «набраться терпения».

Во время послания Федеральному собранию 21 февраля Владимир Путин заявил, что президентские выборы 2024 года состоятся «с соблюдением всех демократических процедур». Ожидается, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.

О подготовке Кремля к президентской кампании — в материале «Ъ» «Выборы не за горами».

Андрей Сапожников