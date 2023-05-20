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Коммерсантъ FM
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Кубе добавят рейсов

Что даст возобновление регулярного авиасообщения с островным государством

Группа «Аэрофлот» анонсировала запуск регулярных рейсов на Кубу с 1 июля. Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия», заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Представители перевозчика сообщили, что на первоначальном этапе в планах два рейса в неделю из Москвы в Варадеро. В перспективе возможно увеличение частоты полетов, а при наличии спроса «дочка» «Аэрофлота» возобновит авиасообщение еще и с кубинской столицей, Гаваной. На направлении «Москва — Варадеро — Москва» будет летать самолет Boeing 777. Ожидается, что билеты появятся в продаже через неделю.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Пока же прямые перелеты на Кубу выполняет только перевозчик Nordwind, и этого явно недостаточно, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Расширение перевозки прежде всего даст возможность и самостоятельным туристам, и гражданам Кубы использовать эти авиаперелеты. Их недостаточно, и новые полетные программы будут успешными. Рейсы, которые выполняются, уже позволяют доступно путешествовать на Кубу.

Например, турпакет на семь дней для двоих с перелетом, а он длится 14 часов, стартует от 206 тыс. руб.

Наш текущий опыт показывает, что появление и расширение объема перевозки приводит к снижению цен и увеличению ассортимента. Три рейса в неделю не сыграют большой роли в существенном уменьшении стоимости, ведь надо помнить, что лететь на Кубу теперь на три-четыре часа дольше, а это дополнительные затраты для авиакомпаний. В данном случае на цены могут повлиять туроператоры, если будут покупать блоки мест на регулярных рейсах».

О том, что Москва заинтересована в возобновлении регулярного прямого авиасообщения с Кубой, еще в конце апреля заявлял глава МИДа Сергей Лавров. Российская сторона неоднократно отмечала, что это направление важно не только для туристов, но и для предпринимателей. Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян уверен, что дополнительные самолеты в страну не будут летать пустыми:

Вырастет ли интерес российских туристов к Кубе

«На Кубе есть то, что любят россияне, это формат "все включено". В условиях завышенных цен на летнюю Турцию она вполне может стать конкурентом по среднему сегменту. Надо понимать, что на острове очень мало отелей делюкс-формата, в основном там уверенные "пятерки", но без какого-то лоска и шика.

Зимой Куба вполне уверенно может конкурировать с тайским направлением, где как раз нет формата "все включено". Не то чтобы это было проблемой, но для нашего туриста сейчас любые траты за границей представляют дополнительные сложности. Спрос на Кубу, к удивлению многих, все это время был не слишком высокий. Некое монопольное право продавать туры на перевозки Nordwind имел аффилированный с ним туроператор Pegas.

Поэтому запуск рейсов немного разбавит конкуренцию и позволит другим игрокам зайти на рынок.

Думаю, все авиакомпании, имеющие воздушные суда, которые могут летать за границу, исходят из возможности максимально задействовать их на всех доступных направлениях. Здесь нет какой-то оценки. Если туда можно летать и у нас есть свободная машина, которую можно поставить на направление, мы ее ставим и продаем, поскольку в условиях дефицита спрос будет, и турист всегда выберет прямую перевозку, нежели транзитную».

Еще одно преимущество Кубы заключается в том, что некоторые банки позволяют россиянам снимать наличные с карт платежной системы «Мир». Сейчас власти страны работают над тем, чтобы полноценно интегрировать НСПК в собственную финансовую систему.

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Лилия Галявиева

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