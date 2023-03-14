Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Куба ставит на «Мир»

Вырастет ли интерес российских туристов к Острову свободы

Карты «Мир» начали принимать на Кубе. Правда, пока речь идет только о снятии наличных в нескольких банкоматах столицы, причем исключительно в кубинских песо, сообщает ТАСС. Приблизительный курс обмена местной валюты на рубль — 1х1,5 без учета комиссии за операцию. Вместе с тем официальных заявлений о запуске платежной системы «Мир» в стране не поступало. Но в некоторых ресторанах и магазинах агентству сообщили, что вскоре тоже собираются ввести такую возможность.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил “Ъ FM”, что в отдельных точках туристической зоны Кубы теперь можно использовать карты «Мир». Причем, по его информации, речь идет в том числе о магазинах: «Лайнеры летят 15-16 часов с облетом европейского региона, ведь прямое авиасообщение между ЕС и Россией было прервано. 90% россиян едут на Кубу в отели по системе "все включено": трансфер, страховка, пятиразовое питание, напитки, включая алкогольные. Для расчетов в магазинах карточки нужны, но сейчас не все точки принимают такие кредитки, в основном это касается только туристических зон.

Конечно, определенный процент туристов из РФ будут рады нововведению, хотя бы потому что можно снять наличные деньги. Главный вопрос — каков курс обмена. Сейчас Куба отказалась от валюты для иностранных туристов, и они используют песо.

Кроме того, сейчас же самый конец туристического сезона на Кубе. Буквально через месяц остров станет уже мало кому интересен, потому что в Турцию можно уже будет ехать, а еще через пару месяцев — и на Черное море.

Возврат интереса к Кубе произойдет не раньше октября-ноября, и у Центробанка страны будет полгода, чтобы отладить всю эту систему оплаты до конца и быть готовыми к большому потоку россиян».

Как россиянам за границей получить доступ к своим средствам

В начале марта 2023-го представитель кубинского посольства в Москве анонсировал введение в стране системы «Мир». Предполагалось, что российским туристам станет проще оплачивать там услуги, покупать подарки и сувениры, а спрос на направление из-за этого вырастет.

Правда, по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, интерес путешественников к Кубе не может существенно увеличиться, пока остаются проблемы с перелетами: «Сейчас транзитные рейсы занимают очень много времени. Кроме того, если туристу не на чем будет лететь, то преимущество страны в приеме карт "Мир" не имеет никакого значения.

Сейчас из России прямые рейсы выполняются только в 34 страны. Из них самая популярная — это Турция, а самая динамичная — это Объединенные Арабские Эмираты, которые в прошлом году приняли 1,1 млн пассажиров из РФ. То есть то, что в ОАЭ карта "Мир" не работает, не является сдерживающим фактором развития.

Что касается Кубы, то сейчас перелет в турпакете составляет 50-70% от стоимости всего путешествия.

Диапазон различный, есть недельные туры за 250 тыс. руб. на двоих. Были и более бюджетные варианты, когда было больше рейсов. Сейчас их совсем немного».

Как антироссийские санкции изменили авиарынок

На сайтах по продаже авиабилетов стоимость перелета на Кубу в ближайшие недели начинается от 70 тыс. руб. Что касается других направлений, то в начале года стало известно, что Россия обсуждает введение безвизового режима с Саудовской Аравией, Мексикой и еще 10 странами. Также планируется увеличение срока пребывания в Гонконге.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...