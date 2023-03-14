Куба ставит на «Мир»

Карты «Мир» начали принимать на Кубе. Правда, пока речь идет только о снятии наличных в нескольких банкоматах столицы, причем исключительно в кубинских песо, сообщает ТАСС. Приблизительный курс обмена местной валюты на рубль — 1х1,5 без учета комиссии за операцию. Вместе с тем официальных заявлений о запуске платежной системы «Мир» в стране не поступало. Но в некоторых ресторанах и магазинах агентству сообщили, что вскоре тоже собираются ввести такую возможность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил “Ъ FM”, что в отдельных точках туристической зоны Кубы теперь можно использовать карты «Мир». Причем, по его информации, речь идет в том числе о магазинах: «Лайнеры летят 15-16 часов с облетом европейского региона, ведь прямое авиасообщение между ЕС и Россией было прервано. 90% россиян едут на Кубу в отели по системе "все включено": трансфер, страховка, пятиразовое питание, напитки, включая алкогольные. Для расчетов в магазинах карточки нужны, но сейчас не все точки принимают такие кредитки, в основном это касается только туристических зон.

Конечно, определенный процент туристов из РФ будут рады нововведению, хотя бы потому что можно снять наличные деньги. Главный вопрос — каков курс обмена. Сейчас Куба отказалась от валюты для иностранных туристов, и они используют песо.

Кроме того, сейчас же самый конец туристического сезона на Кубе. Буквально через месяц остров станет уже мало кому интересен, потому что в Турцию можно уже будет ехать, а еще через пару месяцев — и на Черное море.

Возврат интереса к Кубе произойдет не раньше октября-ноября, и у Центробанка страны будет полгода, чтобы отладить всю эту систему оплаты до конца и быть готовыми к большому потоку россиян».

В начале марта 2023-го представитель кубинского посольства в Москве анонсировал введение в стране системы «Мир». Предполагалось, что российским туристам станет проще оплачивать там услуги, покупать подарки и сувениры, а спрос на направление из-за этого вырастет.

Правда, по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, интерес путешественников к Кубе не может существенно увеличиться, пока остаются проблемы с перелетами: «Сейчас транзитные рейсы занимают очень много времени. Кроме того, если туристу не на чем будет лететь, то преимущество страны в приеме карт "Мир" не имеет никакого значения.

Сейчас из России прямые рейсы выполняются только в 34 страны. Из них самая популярная — это Турция, а самая динамичная — это Объединенные Арабские Эмираты, которые в прошлом году приняли 1,1 млн пассажиров из РФ. То есть то, что в ОАЭ карта "Мир" не работает, не является сдерживающим фактором развития.

Что касается Кубы, то сейчас перелет в турпакете составляет 50-70% от стоимости всего путешествия.

Диапазон различный, есть недельные туры за 250 тыс. руб. на двоих. Были и более бюджетные варианты, когда было больше рейсов. Сейчас их совсем немного».

На сайтах по продаже авиабилетов стоимость перелета на Кубу в ближайшие недели начинается от 70 тыс. руб. Что касается других направлений, то в начале года стало известно, что Россия обсуждает введение безвизового режима с Саудовской Аравией, Мексикой и еще 10 странами. Также планируется увеличение срока пребывания в Гонконге.

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Сабина Адлейба