Сервис 2ГИС снова доступен в App Store

Картографический сервис 2ГИС доступен для скачивания в App Store, сообщили в пресс-службе компании. Сервис удалили из магазина приложений в сентябре 2022 года.

«Официальное приложение 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store. Его можно установить уже сейчас»,— рассказали ТАСС в пресс-службе, пообещав в ближайшее время выпустить обновление.

Основной владелец сервиса — Сбербанк (владеет 72%). В Google Play 2ГИС оставался доступен для скачивания. Как заметил «Ъ», поддельные копии сервисов, призванные обойти удаление российских приложений из магазина Google Play, появляются в самом же магазине приложений.

Подробности — в материале «Ъ» «Где удалили, туда и обращайтесь».

Лаура Кеффер