Где удалили, туда и обращайтесь

Поддельные копии сервисов, призванных обойти удаление российских приложений из магазина Google Play, появляются в самом же Google Play, заметил “Ъ”. В частности, в магазине есть приложения, копирующие бренды RuStore, RuMarket и «Сбол». Большинство приложений не делает ничего, кроме отображения рекламы, в том числе подлинного RuStore. Эксперты отмечают как рост числа подставных приложений, эксплуатирующих тематику санкций, так и определенные выгоды для рекламодателей—официальных операторов магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в магазине Android-приложений Google Play сервисы, использующие названия альтернативных российских маркетплейсов приложений RuStore (разрабатывается VK под эгидой Минцифры) и RuMarket (выпущен нынешним гендиректором агрегатора такси Bibi в России Анатолием Сморгонским). Приложения используют логотипы, схожие с оригинальными, при этом не имеют явных пользовательских функций, а лишь отображают баннерную рекламу.

Издатель одного из фиктивных приложений RuMarket, называющий себя «СберБанк inc», также опубликовал в Google Play приложение с использованием бренда «Сбол». Такое приложение, формально не связанное с подсанкционным Сбербанком, периодически выпускается для устройств на iOS, но не для Android. Приложения, мимикрирующие под «Сбол», выпускают и другие издатели. Большинство из них также лишь показывают пользователю рекламу, но как минимум одно из них (издателя Maslova mrsDevops) просит ввести все данные банковской карты.

Приложений, которые походили бы по внешнему виду на другие российские магазины (NashStore, AppBazar) или другие приложения, дающие доступ к аккаунтам банков под санкциями («Прайм Баланс», «Все просто» и т. д.), в Google Play обнаружено не было. В App Store подобных приложений нет.

VK защищает свои товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности, а RuStore доступен для скачивания только на официальном сайте, сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. В Сбербанке заявили, что регулярно выявляют мошеннические приложения, которые могут ассоциироваться с банком, и направляют жалобы в Google, «однако реакция на жалобы и блокировка приложений находятся в ведении самого магазина приложений». В RuMarket не ответили на запрос “Ъ”.

Рост числа подставных приложений, эксплуатирующих тематику ограничений для российских издателей, фиксируется регулярно, «злоумышленники могут использовать такую тематику, чтобы привлечь внимание пользователей и убедить их скачать поддельное приложение», говорит директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. Само явление подставных приложений при этом не новое, говорит он. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов подтвердил, что авторы подобных приложений «могут подстраиваться под новостную повестку».

Обнаруженные “Ъ” приложения используют виджеты рекламной сети «Яндекса», при этом в ротации баннеров появлялась оплаченная ООО ВК реклама подлинного RuStore. Крупные бренды, однако, заботятся о том, где размещается их реклама, только при прямом размещении, «в остальных случаях это тяжело проконтролировать, так как между рекламодателем и издателем приложения может быть по 10–15 посредников», говорит сооснователь Setka.media Артем Бигильдеев. Он отметил, что рекламодателям выгодна любая реклама, которая обеспечивает мотивированный переход: «Человек, поставивший поддельный маркет, увидит рекламу нормального и пойдет к ним. Рекламодатели редко вносят в черный список приложения: только в случае низкой эффективности рекламы или если она портит их имидж». В VK не ответили на вопросы, касающиеся рекламы RuStore.

Пользователи доверяют Google Play даже в вопросах, связанных с действиями самой площадки, «они привыкли к тому, что встроенный магазин служит фактически единственным источником ответов на вопросы о приложениях», говорит сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб. Он добавляет, что, хотя Google и остановила коммерческие операции в России, процедура рассмотрения жалоб не изменилась, «появление мошеннических продуктов в магазине — это потенциальная угроза для пользователей, а значит, вопрос общей безопасности».

Юрий Литвиненко