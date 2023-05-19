Песков: Путин встретился с Кадыровым и планирует встречи с другими главами регионов СКФО

Сегодня, 19 мая, президент России Владимир Путин встретился в Пятигорске с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава государства планирует 20 мая встретиться с другими руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Детали беседы пресс-секретарь не раскрыл.
Заседание Совета по межнациональным отношениям
Фото: пресс-служба президента РФ
Помимо Чечни в СКФО входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Ставропольский край.
Владимир Путин сегодня открыл в Пятигорске заседание Совета по межнациональным отношениям. Президент во вступительной речи отметил, что национальное многообразие России делает страну сильнее, и призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике. По словам господина Пескова, президент еще на один день задержится в округе, чтобы провести встречи.