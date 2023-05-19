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Коммерсантъ FM
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Путин назвал носителей неоколониальных идей недоумками

Президент России Владимир Путин открыл в Пятигорске заседание Совета по межнациональным отношениям. Российский глава отметил, что национальное многообразие РФ делает страну сильнее.

«Люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее… Люди, которые руководствуются своими колониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки!» — сказал российский президент.

По словам господина Путина, противник не понимает, что в условиях внешней агрессии и давления в России происходит укрепление многонационального народа. «Неслучайно в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту и тылу, встали все народы России»,— указал президент.

Господин Путин подчеркнул, что в стратегию государственной национальной политики необходимо внести изменения, связанные с вхождением в состав страны четырех новых многонациональных субъектов. Он напомнил, что на новых территориях помимо русских и украинцев проживают белорусы, греки, татары, евреи и представители других народов.

Григорий Лейба

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