Вучич: «службы с Востока» предупредили о попытках цветных революций в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «службы с Востока» назвали организованные оппозицией акции протеста попытками цветных революций. Волна митингов в стране прошла после убийства 13-летним подростком учащихся и охранника в белградской школе и расстрела 21-летним преступником прохожих в окрестностях Белграда, которые произошли 3 и 4 мая соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Службы с Востока говорят мне, что это попытки цветных революций. Я знаю только, что это отвратительные попытки воспользоваться трагической гибелью детей»,— сказал господин Вучич в ходе своего визита в город Панчево (цитата по b92).

Президент Сербии, обращаясь к оппозиции, заявил, что ему надоели «ваши революции». По мнению господина Вучича, протестующие вообще не страдали после трагедий — они «созывали политические сходки, хотели надругаться над горем, болью и гневом нашего народа».

Глава государства уверен, что политики в Сербии никогда не занимались ничем подобным, никогда не пытались «злоупотреблять болью простых людей в политических целях».

Утром 3 мая 13-летний ученик белградской школы Коста Кецманович убил из отцовского пистолета восьмерых учащихся и охранника. Семь человек были ранены. Вечером 4 мая 21-летний Урош Блажич расстрелял из автомата в окрестностях столицы прохожих, убив восьмерых и ранив 14 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.

По истечении трех дней траура оппозиция организовала акцию протеста, возложив на власть ответственность за трагедии и потребовав отставки ключевых министров. Президент Александр Вучич и премьер Ана Брнабич обвинили оппозицию в политизации происшедшего.

После массовых убийств министр образования Сербии Бранко Ружич уволился со своего поста. Господин Вучич заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие и «практически разоружить Сербию».

Подробнее о происшедшем — в материале «Пули попали по кабинету».

Эрдни Кагалтынов