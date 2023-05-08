Министр образования Сербии ушел в отставку после стрельбы в белградской школе

Министр образования Сербии Бранко Ружич уволился со своего поста. Причиной стало массовое убийство в школе в Белгороде.

Чиновник направил заявление об отставке премьеру Ане Брнабич, передает агентство «Танюг». В нем выражаются соболезнования семьям погибших. «Драматичные картины событий в школе, слезы, пролитые безутешными родителями погибших детей, всю жизнь буду носить как печать в своей душе»,— говорится в письме министра премьеру.

3 мая ученик седьмого класса открыл стрельбу в школе в Белграде. В результате были убиты девять человек, в том числе охранник и восемь детей. Еще шесть человек получили ранения. В Сербии действовал трехдневный траур с 5 по 7 мая.

Леонид Уварчев