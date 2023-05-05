Вучич пообещал «разоружить Сербию» после двух инцидентов со стрельбой

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие и «практически разоружить Сербию». Мораторий на выдачу разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия будет введен на следующие два года. Такие меры примут после двух происшествий со стрельбой, которые произошли в стране. 3 мая семиклассник в Белграде открыл стрельбу в школе и убил 10 человек. 4 мая стрельба произошла в деревне Дубона, погибли 8 человек, еще 13 получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Все люди, у которых есть оружие, пройдут ревизию, их останется не более 30–40 тыс. штук. Мы проведем разоружение Сербии, мы удвоим штрафы. Будут проводиться ежемесячные и ежегодные проверки, включающие медицинские и психиатрические анализы, а также тесты на психоактивные вещества»,— сказал господин Вучич в обращении к нации. Он указал, что владельцы оружия должны явиться на психиатрическую экспертизу в течение 48 часов после вызова.

Президент также отметил, что МВД Сербии в ближайшее время подготовит изменения в закон об оружии и боеприпасах, которые ужесточат условия хранения короткоствольного огнестрельного оружия. Все люди, которые владеют оружием нелегально, должны сдать его в течение месяца, подчеркнул он.

Александар Вучич также заявил в обращении к нации, что предложил правительству вернуть смертную казнь в Сербии. Однако оно не поддержало эту инициативу.

3 мая ученик седьмого класса открыл стрельбу в школе в Белграде. В результате были убиты десять человек, в том числе один охранник и восемь детей. По данным МВД, подросток стрелял из пистолета, принадлежащего его отцу. Мужчина владел оружием легально.

Вечером 4 мая стрельба произошла в деревне Дубона в городской общине Младеновац. 8 человек погибли, еще 13 пострадали, 7 из них в критическом состоянии. 5 мая полиция арестовала подозреваемого в убийстве 21-летнего Уроша Б. СМИ сообщали, что он стрелял из автоматического оружия из машины на ходу.

Милена Костерева