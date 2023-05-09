Пули попали по кабинету

Две трагедии, которые с интервалом в один день пережила Сербия — убийство 13-летним подростком учащихся и охранника в белградской школе и расстрел 21-летним преступником прохожих в окрестностях Белграда,— привели к обострению политического противоборства в стране. По истечении трех дней траура оппозиция организовала в понедельник акцию протеста, возложив на власть ответственность за трагедии и потребовав отставки ключевых министров. Президент Александр Вучич и премьер Ана Брнабич обвинили оппозицию в политизации происшедшего. Параллельно в стране начался разбор действий властей в дни трагедий. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники митинга несут плакат с надписью «Сербия против насилия»

Фото: Zorana Jevtic, Reuters Участники митинга несут плакат с надписью «Сербия против насилия»

Фото: Zorana Jevtic, Reuters

Акцию протеста под лозунгом «Сербия против насилия» оппозиция провела в понедельник вечером в Белграде. Собравшиеся перед парламентом страны десятки тысяч людей прошли огромной колонной до здания правительства. По словам лидеров оппозиции, акция организована «в связи с двумя массовыми убийствами в течение двух дней», происшедшими из-за «краха системы власти». Утром 3 мая 13-летний ученик белградской школы Коста Кецманович убил из отцовского пистолета восьмерых учащихся и охранника. Семь человек были ранены. Вечером 4 мая 21-летний Урош Блажич расстрелял из автомата в окрестностях столицы прохожих, убив восьмерых и ранив 14 человек.

Сразу после этих неслыханных для Сербии трагедий власти объявили трехдневный траур и приняли ряд мер, направленных в основном на резкое сокращение количества оружия у населения. Введен двухлетний мораторий на выдачу новых лицензий на владение оружием, а все действующие разрешения отныне подлежат проверке. Имеющим незарегистрированное оружие предложено сдать его добровольно и без последствий в течение месяца, после чего обладателям такого оружия обещано «жесточайшее наказание». Кроме того, решено, чтобы в каждой сербской школе дежурил вооруженный полицейский.

Введение таких мер многие в Сербии сочли оправданным. По официальной статистике, в республике с семимиллионным населением на руках находится 800 тыс. легальных стволов.

Экспертные оценки количества нелегального оружия варьируются от 1 млн до 3 млн единиц. С учетом этого Сербию ставят на третье место в мире по числу оружия на душу населения — после США и Йемена.

Необходимость «разоружения Сербии» оппозиция под сомнение не ставит, однако считает, что принятых мер недостаточно. Еще до проведения митинга протеста она потребовала отставок «всех ответственных за крах системы», в частности главы МВД Бранислава Гашича, руководителя ключевой спецслужбы BIA Александра Вулина и министра образования Бранко Ружича. На митинге были оглашены и другие требования: запрет любой пропаганды насилия, закрытие СМИ, проповедующих агрессию и аморальность, срочный созыв специального заседания парламента для обсуждения положения в стране в области безопасности и ответственности за это правительства. Срок для выполнения этих требований оппозиционеры определили до пятницы,12 мая, пообещав в случае их невыполнения «принять меры, адекватные невиданной в Сербии трагедии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Акция «Сербия против насилия» Фото: Reuters / Zorana Jevtic Акция «Сербия против насилия» Фото: Reuters / Zorana Jevtic Участники акции протеста в Сербии Фото: Reuters / Zorana Jevtic Участники акции протеста в Сербии Фото: Reuters / Zorana Jevtic Следующая фотография 1 / 4 Акция «Сербия против насилия» Фото: Reuters / Zorana Jevtic Акция «Сербия против насилия» Фото: Reuters / Zorana Jevtic Участники акции протеста в Сербии Фото: Reuters / Zorana Jevtic Участники акции протеста в Сербии Фото: Reuters / Zorana Jevtic

Не дожидаясь истечения срока данного ультиматума, в отставку подал глава Минобразования Бранко Ружич. Он объяснил свой шаг не требованиями оппозиции, а «личными мотивами» «ответственного и воспитанного человека, профессионально выполнявшего свои обязанности, родителя и гражданина». Сразу после трагедии в белградской школе Бранко Ружич связал ее со «злокачественным влиянием интернета, видеоигр и так называемых западных ценностей».

Со своей стороны, руководство Сербии обвинило оппозицию в «политизации массовых убийств».

«Скандально и по-человечески неприемлемо винить во всем Александра Вучича и правящую партию. Вы в своем уме?» — обрушилась на оппонентов премьер Ана Брнабич. «Так никто в мире не поступает»,— упрекнул оппозицию сам президент Вучич.

После акции протеста президент выступил в эфире телеканала Happy, который оппозиция потребовала закрыть, и обвинил оппонентов в «игре на чувствах людей». «Все свели к политике и требованию отставок — правительства, президента. Нет проблем. Будут вам выборы на всех уровнях»,— бросил Александр Вучич, не уточнив, правда, сроков. Вины министра образования в трагедии президент не видит, а BIA и МВД, по его словам, «сработали безукоризненно».

Впрочем, в адрес сербских властей звучат не только политические обвинения, и не только со стороны оппозиции. В стране начался своего рода «разбор полетов» — действий властей в дни трагедии. И выясняется, что действовали они далеко не безупречно.

Так, в день массового убийства в белградской школе начальник столичной полиции Веселин Милич продемонстрировал перед телекамерами изъятый у подростка-убийцы список с именами учащихся, которых он планировал ликвидировать. «Расстрельный список» вмиг разошелся по СМИ и интернету, усиливая ужас и смятение оказавшихся в нем учеников и их родителей.

В тот же день президент Александр Вучич обнародовал детали из медицинской карты задержанного 13-летнего Косты Кецмановича, рассказал о его сестре, поведал, кто его родители, чем они занимаются и даже сколько получают. Многие в Сербии убеждены, что ничего подобного ни глава полиции, ни президент не имели права делать.

Но больше всего упреков адресовано мэру Белграда Александру Шапичу. В день трагедии в белградской школе он находился в отпуске за границей, но отдых не прервал, ограничившись выражением соболезнования семьям погибших учеников.

После второй трагедии в окрестностях Белграда мэр все же вернулся в столицу и даже возложил венок, но не перед школой, где тысячи белградцев зажигали свечи, а у здания городского парламента.

Школу «Владислав Рибникар», где 3 мая произошла страшная трагедия, так никто из высших сербских руководителей в эти дни и не посетил.