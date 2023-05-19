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Коммерсантъ FM
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В книгах ценят возраст и историю

Как изменился спрос на редкие издания

Антикварные книги стали одним из самых выгодных инвествложений. За последние десять лет стоимость некоторых экземпляров выросла на 400%, следует из анализа международного портала аукционов Bidspirit. Для сравнения — за этот же период биржевые цены на золото выросли менее чем на 300%. Повышенным спросом пользуются прижизненные издания классиков русской литературы. Однако собеседники “Ъ FM” отмечают, что тенденции в этом сегменте могут быстро меняться. Сколько можно заработать на инвестициях в антикварные книги? И как за последнее время изменился спрос? Разбирался Владислав Викторов.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В качестве показательного примера удачной инвестиции, аналитики Bidspirit приводят историческую драму Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов», изданную еще в 1831 году. Семь лет назад книга ушла с торгов примерно за 1,5 млн руб., а уже через пять лет — за 7 млн руб.

В целом средняя доходность от вложений в антикварные книги за десять лет составляет 400%. Однако нужно понимать, что это касается не всех изданий, подчеркнул президент Bidspirit Александр Киселевский:

«Мы имеем в виду прежде всего прижизненные издания российских классиков: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и так далее. Конечно, все пытаются найти экземпляры с рукописным текстом наших авторов. Плюс, безусловно, всегда имеет значение то издание, в котором выходили эти творения, разнообразные переплеты тоже меняют стоимость. Разумеется, если у вас есть книга в первоначальном варианте, а не переплетенная заново, то это вообще бомба».

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При этом на фоне роста доходности от инвестиций в букинистику увеличивается и спрос на антикварные книги. Во многом это следствие ограничений на зарубежные инвестиции, считают в аукционном доме «Литфонд». После начала боевых действий на Украине переводить деньги за границу стало гораздо сложнее, но вместе с этим еще и крупные дома вроде Sotheby's и Christie's не дают совершать сделки онлайн из России.

Однако интересные лоты появляются и внутри страны. Так, например, «Литфонд» выставил на торги редкое издание «Евгения Онегина» со стартовой ценой в 2,5 млн руб. Есть еще первое издание «Бориса Годунова», а также сборник сочинений Николая Гоголя.

Но нередко на торгах попадаются и более доступные книги, из-за чего аудитория покупателей заметно помолодела, продолжает Александр Киселевский: «На рынок вышло новое поколение библиофилов. Есть достаточно много молодых участников аукционов, которые скупают это наследие, в отличие, например, от филателистов, у которых возрастной ценз где-то 60+. Кроме того, в этой сфере практически не намечается ничего нового с точки зрения покупателей-инвесторов».

Дмитрий Буткевич — о некоторых итогах онлайн-торгов в России

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Суммы сделок растут, если книга была куплена за границей. Как правило, при перепродаже уже в России она выставляется в два-три раза дороже, делятся собеседники “Ъ FM”. Поэтому достать действительно интересные экземпляры за небольшие деньги стало сложнее, рассказал основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров, который начал коллекционировать антикварные книги еще в 90-ые годы.

При этом он отмечает, что начинающим инвесторам стоит внимательно изучить последние тенденции в профессиональной среде: «Если в Европе красивая книга с гравюрами середины XIX века может стоить €10-20, то в России она обойдется в 50 тыс., 100 тыс., 200 тыс. руб.

Что касается цены, то рост действительно есть, но дорожают только редкие, желанные, уникальные лоты, например, первое издание "Евгения Онегина" в тетрадках.

В 90-е годы русский авангард стоил сумасшедших денег, то есть книжечки из 10-15 страниц в Европе продавались за €15-30 тыс., за ними шла охота. Сейчас же к ним интерес спал».

По оценкам экспертов, общий объем продаж на российском аукционном рынке в прошлом году превысил $11 млн, что примерно сопоставимо с докризисными показателями. Собеседники “Ъ FM” связывают это с тем, что вся торговля антиквариатом и искусством переориентировалась на внутренний рынок. Так что в этом году объемы могут заметно вырасти.

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Светлана Белова

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