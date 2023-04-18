«Ревизор» покажется на аукционе

Редкий экземпляр пьесы «Ревизор» Николая Гоголя выставили на аукцион. Стартовая цена — 7,5 млн руб. Речь идет о первом издании 1836 года, которое вышло в день премьеры комедии в Александринском театре. Тираж был небольшим — чуть больше 1 тыс. книг. Экземпляр, который уйдет с молотка, принадлежал артисту Александру Нильскому, который был знаком с современниками писателя, в том числе с актером Иваном Сосницким, игравшем в «Ревизоре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Уткин / РИА Новости Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Кроме того, в книге сохранились рукописные правки владельца, рассказал гендиректор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров: «Что касается первого издания "Ревизора", то на аукционах до сих пор оно не появлялось. Это редчайшая книга, которая была раскуплена, как только вышла из печати. Этот экземпляр еще к тому же происходит из собрания знаменитого исполнителя Нильского, который играл в пьесе. К тому же,он — сын актера Нильского, современника Н.В. Гоголя. И в самом томе сохранилось множество комментариев от руки, которые делал артист.

Несмотря на то, что 7,5 млн руб. для книги — это достаточно значительный эстимейт, мы продавали подобные лоты по гораздо более высоким ценам и считаем, что это нормальная рыночная оценка для продажи такого экземпляра».

Аукцион, на котором можно приобрести редкий экземпляр «Ревизора», пройдет в онлайн-формате 20 апреля. На лот за 7,5 млн руб. найдется покупатель, предполагает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич. Однако, по его словам, ожидать сильного повышения цены в ходе торгов не стоит:

«Аукционный дом "Литфонд" в последнее время выставляет на продажу достаточно серьезные раритеты. И гоголевский "Ревизор", первое издание, вполне в этот ряд укладывается. Такого рода книги встречаются. Например, два года назад именно первое издание было продано на российском аукционе за 1,1 млн руб. Но у нынешнего издания более интересный провенанс, как говорят профессионалы. Оно принадлежало одному актеру, было связано с другим. Так что у него очень интересная история, которая повышает его ценность.

Цена в 7,5 млн вполне адекватна и может вырасти в процессе торгов. Такого рода вещи однозначно покупают книжники-библиофилы, обычно тем самым восполняя дыры в своей коллекции. Например, представим, что у вас есть все первые издания русских авторов, но нет именно этого "Ревизора". Какой будет итоговая стоимость лота, прогнозировать невозможно. В прошлый раз, когда аналогичное издание выходило на торги, стартовая цена составляла 1 млн руб. и выросла на 100 тыс. руб. Но ожидать чего-то потрясающего вряд ли стоит, поскольку время от времени это издание появляется на торгах».

В феврале «Литфонд» продавал на торгах посмертную маску Николая Гоголя. Стартовую стоимость определили в 250 тыс. руб. За сколько в итоге она ушла с молотка, публично не сообщалось.

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Елена Иванова