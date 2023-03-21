Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об обороте рынка искусств на онлайн-площадке Bidspirit за 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Иностранные аналитики сейчас начинают подведение итогов прошедшего аукционного 2022 года. А вот отечественные эксперты уже обнародовали некоторые важные цифры продаж. Давайте на них посмотрим вместе с вами.

Вот есть у нас в России онлайн-площадка для аукционной торговли предметами искусства и антиквариата, которая называется Bidspirit. На ее долю приходится чуть ли не 99% всех российских виртуальных торгов искусством, по мнению аналитиков отечественного арт-рынка.

Мы с коллегами когда-то подсчитывали операторов нашего рынка, выступающих на этой платформе: оказалось, около 200 структур, правда, некоторые проводят реально одни торги, а потом уходят обратно в небытие. Но есть и очень активные, причем в самых разных сегментах рынка. Чаще всего торгуют «бумагой», то есть книгами, рукописями, автографами, фотографиями; много нумизматики и медальерства; часто встречается графика разных видов (та же «бумага», по-антикварному). Далее, пожалуй, живопись (антикварная и даже современная) и прикладное искусство (фарфор и стекло, серебро, мебель). Так что рынок наш довольно четко сегментирован.

И вот платформа Bidspirit подвела итоги 2022 года. Цифры такие: оборот рынка искусств — более $88 млн. За год отечественные аукционные дома реализовали через платформу порядка 232 тыс. предметов, что, кстати, на 11 тыс. меньше, чем в предыдущем. А самым успешным для онлайн арт-продаж стал глубоко пандемический 2021-й. Так, если тогда количество активных пользователей платформы увеличилось сразу в два раза, до 92 тыс. человек, то в 2022-м пришло всего 10 тыс. новых игроков, то есть прирост новых участников сократился значительно. Хотя, может, рынок просто пока исчерпал возможности своего экстенсивного развития.

В свою очередь, Artinvestment, еще один аукционный портал и он же — аукционный дом, приводит свои итоги года, где за основу берет деятельность всего 12 крупнейших и наиболее последовательно торгующих российских игроков. Цифра их совокупного объема продаж в 2022 году — $11 млн. В тройку лидеров, по мнению этих экспертов, входит сам Artinvestment (он на первой позиции), второе и третье места — у домов Vladey и «Совком».