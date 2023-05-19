Дмитрий Песков признал, что страна находится «в очень тяжелом положении с точки зрения демографии». Пресс-секретарь президента России заверил, что правительство работает над решением этой проблемы в приоритетном порядке. Однако есть объективные факторы, которые отрицательно влияют на итоговый результат. Среди таковых тяжелое наследие прошлого. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит положительный сигнал в том, что власть признает недоработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Помощник президента Максим Станиславович Орешкин, выступая на коллегии Минтруда, назвал демографическую политику одной из немногих сфер, где результаты последнего года разочаровали, и это нужно честно признать. Говорится об этом не в первый раз, в том числе и на самом высоком уровне. Проблема есть — не торопятся россияне рожать, несмотря на принимаемые стимулирующие меры.

Существует даже очень тревожный прогноз ООН, который предрекает сокращение населения России ниже уровня в 100 млн человек. Правда, в течение 60 лет. Но вот данные Росстата: в 2022 году население страны сократилось на 555 тыс. человек. И это несмотря на то, что по результатам переписи число проживающих в Российской Федерации на начало прошлого года выросло аж на 1,4 млн.

“Ъ FM” обратился за комментарием к пресс-секретарю президента. Дмитрий Песков не просто согласился, но и признал, мол, пока не получается с демографией. Правда, все-таки это не совсем вина нынешней российской власти, это больше нехорошее наследие былых непростых времен, как выразился Дмитрий Сергеевич, «демографические ямы прошлого». Они всему виной. Сначала была большая война, потом 90-е, крушение страны. Одно потянуло другое — и вот мы имеем то, что имеем.

Далее цитата: «Сейчас мы живем в десятилетие, когда эти ямы объединились, это наш исторический хвост, который нас преследует». Так что работа, сами видите, непростая — нет здесь волшебной таблетки. Но демография в приоритете правительства, а если так, значит, результат будет. По крайней мере, хочется на это надеется. Но тем не менее старые привычные механизмы уже не действуют, нужно что-то новое, которого пока как-то не видать.

Ко всему прочему можно еще добавить: мало того что рожать не хотят, так еще находятся этакие граждане, что уезжают из страны. И бедность у нас, конечно же, снижается, но, видимо, не так быстро, как хотелось бы. И да, мы же понимаем, что происходит вокруг — враг, к сожалению, не дремлет. В итоге есть небольшой повод для тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Так что не только ямы и хвосты нас преследуют — имеются и другие причины падения демографии. Впрочем, сказать нужно не об этом. Советы, конечно, давать не будем.

Однако так кажется, что на самом деле таблетка есть, и она отнюдь не волшебная, а самая что ни на есть обычная, технологичная — с народом нужно помягче.

Когда тебя сажают за неправильную одежду или за то, что ты где-то что-то не так написал, вряд ли подобное можно считать стимулом к продолжению рода. А может быть, даже и деньгами активнее помогать, на социальную сферу средств не жалеть. Понятно, нас много, на всех не хватит. Но мы же помним, когда вводили материнский капитал, как же все тогда обрадовались.

Между тем это хорошо, что власть признает недоработки. Правильно, самокритика тоже нужна — конечно, в умеренных масштабах.

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