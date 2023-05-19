Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WhatsApp грозит штраф до 4 млн руб. за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении мессенджера WhatsApp за неудаление запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), компании грозит штраф на сумму до 4 млн руб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 422-го Мирового судебного участка Москвы.

WhatsApp впервые привлекается к ответственности по данной статье, отмечает агентство. Дата судебного заседания пока не назначена.

Компанию Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая владеет WhatsApp, неоднократно штрафовали в РФ за неудаление запрещенной информации. В частности, в декабре 2021 года за повторное неудаление запрещенной информации российский суд наложил на компанию Meta оборотный штраф в размере 1,9 млрд руб. Кроме того, 16 мая Мещанский суд Москвы удовлетворил коллективный иск ряда российских блогеров к Meta и взыскал с американской компании 4,5 млн руб.

В феврале 2022-го Facebook (принадлежит Meta, запрещен в РФ) заблокировал страницы нескольких российских государственных СМИ на фоне военной операции РФ на Украине. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram (также принадлежит Meta, запрещен в России), а Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. При этом на WhatsApp блокировка не распространялась.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...