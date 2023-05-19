WhatsApp грозит штраф до 4 млн руб. за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении мессенджера WhatsApp за неудаление запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), компании грозит штраф на сумму до 4 млн руб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 422-го Мирового судебного участка Москвы.

WhatsApp впервые привлекается к ответственности по данной статье, отмечает агентство. Дата судебного заседания пока не назначена.

Компанию Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая владеет WhatsApp, неоднократно штрафовали в РФ за неудаление запрещенной информации. В частности, в декабре 2021 года за повторное неудаление запрещенной информации российский суд наложил на компанию Meta оборотный штраф в размере 1,9 млрд руб. Кроме того, 16 мая Мещанский суд Москвы удовлетворил коллективный иск ряда российских блогеров к Meta и взыскал с американской компании 4,5 млн руб.

В феврале 2022-го Facebook (принадлежит Meta, запрещен в РФ) заблокировал страницы нескольких российских государственных СМИ на фоне военной операции РФ на Украине. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram (также принадлежит Meta, запрещен в России), а Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. При этом на WhatsApp блокировка не распространялась.

Эрдни Кагалтынов