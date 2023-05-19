«Новые люди» выдвинули кандидатом в мэры Москвы заместителя Володина Даванкова

Партия «Новые люди» выбрала своего кандидата на выборы мэра Москвы. Лидер партии Алексей Нечаев сообщил, что им станет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Раньше он был замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» и работал в Faberlic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Конференция партии "Новые люди" в формате пикника, посвященная представлению кандидата от партии на выборах в мэры Москвы на предстоящих выборах, на пляже в Серебряном бору. Лидер партии "Новые люди", руководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе (ГД) России Алексей Нечаев (слева) и заместитель председателя ГД России Владислав Даванков (в центре). Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Конференция партии "Новые люди" в формате пикника, посвященная представлению кандидата от партии на выборах в мэры Москвы на предстоящих выборах, на пляже в Серебряном бору. Лидер партии "Новые люди", руководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе (ГД) России Алексей Нечаев (слева) и заместитель председателя ГД России Владислав Даванков (в центре). Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

«Это Владислав Даванков»,— сказал Алексей Нечаев на конференции.

Владислав Даванков окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет, Московскую школу управления «Сколково». С 2013 года он занимал пост вице-президента компании Faberlic Алексея Нечаева, с 2021 года он работает заместителем председателя Госдумы Вячеслава Володина.

О том, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков станет кандидатом в мэры от партии, «Ъ» писал на текущей неделе. Как стало также известно «Ъ», действующий мэр Москвы Сергей Собянин в нынешнем году будет баллотироваться на новый срок от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах.

Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ» «Мэра двигают по партийной линии».

Анастасия Ларина