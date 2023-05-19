Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Новые люди» выдвинули кандидатом в мэры Москвы заместителя Володина Даванкова

Партия «Новые люди» выбрала своего кандидата на выборы мэра Москвы. Лидер партии Алексей Нечаев сообщил, что им станет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Раньше он был замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» и работал в Faberlic.

Предыдущая фотография
Конференция партии &quot;Новые люди&quot; в формате пикника, посвященная представлению кандидата от партии на выборах в мэры Москвы на предстоящих выборах, на пляже в Серебряном бору. Лидер партии &quot;Новые люди&quot;, руководитель фракции &quot;Новые люди&quot; в Государственной думе (ГД) России Алексей Нечаев (слева) и заместитель председателя ГД России Владислав Даванков (в центре).

Конференция партии "Новые люди" в формате пикника, посвященная представлению кандидата от партии на выборах в мэры Москвы на предстоящих выборах, на пляже в Серебряном бору. Лидер партии "Новые люди", руководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе (ГД) России Алексей Нечаев (слева) и заместитель председателя ГД России Владислав Даванков (в центре).

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 4

Конференция партии "Новые люди" в формате пикника, посвященная представлению кандидата от партии на выборах в мэры Москвы на предстоящих выборах, на пляже в Серебряном бору. Лидер партии "Новые люди", руководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе (ГД) России Алексей Нечаев (слева) и заместитель председателя ГД России Владислав Даванков (в центре).

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Это Владислав Даванков»,— сказал Алексей Нечаев на конференции.

Владислав Даванков окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет, Московскую школу управления «Сколково». С 2013 года он занимал пост вице-президента компании Faberlic Алексея Нечаева, с 2021 года он работает заместителем председателя Госдумы Вячеслава Володина.

О том, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков станет кандидатом в мэры от партии, «Ъ» писал на текущей неделе. Как стало также известно «Ъ», действующий мэр Москвы Сергей Собянин в нынешнем году будет баллотироваться на новый срок от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах.

Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ» «Мэра двигают по партийной линии».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...