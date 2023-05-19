«Новые люди» выдвинули кандидатом в мэры Москвы заместителя Володина Даванкова

Партия «Новые люди» выбрала своего кандидата на выборы мэра Москвы. Лидер партии Алексей Нечаев сообщил, что им станет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Раньше он был замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» и работал в Faberlic.
«Это Владислав Даванков»,— сказал Алексей Нечаев на конференции.
Владислав Даванков окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет, Московскую школу управления «Сколково». С 2013 года он занимал пост вице-президента компании Faberlic Алексея Нечаева, с 2021 года он работает заместителем председателя Госдумы Вячеслава Володина.
О том, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков станет кандидатом в мэры от партии, «Ъ» писал на текущей неделе. Как стало также известно «Ъ», действующий мэр Москвы Сергей Собянин в нынешнем году будет баллотироваться на новый срок от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах.
Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ» «Мэра двигают по партийной линии».