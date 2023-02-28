Свой среди своих

До осени 2022 года мало кто в России знал об автомобильной марке TANK. Сегодня имя этого производителя внедорожников премиум-класса на слуху. Харизматичная внешность моделей TANK, выносливая рамная конструкция и большой список современных опций — важные, но не единственные составляющие медийного успеха. Китайский бренд действует по-восточному мудро: он никакого не подталкивает к покупке своей продукции. TANK создает условия, при которых потенциальные клиенты сами приходят к мысли: именно такая машина им и нужна. Один из инструментов мягкой силы убеждения — оригинальное мобильное приложение.

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Современный автомобиль — это не только и не столько совокупность узлов и механизмов, сколько образ. От того, насколько этот образ окажется привлекательным для потенциальных клиентов, зависит успех продаж.

Иногда весь тираж скупается на корню еще до того, как первая машина из ограниченной партии будет произведена: типичная история из мира суперкаров. Однако и обычный потребитель хочет, чтобы его следующая машина изначально соответствовала понятию «автомобиль мечты».

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Материализация образа

В наше время модели машин и даже целые автомобильные марки возникают в воображении потенциальных покупателей задолго до того, как у них появляется возможность пойти к дилеру и посмотреть-пощупать товар.

Действие разворачивается по сценарию. Автопроизводитель дозированно распыляет информацию. Медийный воздух начинает вибрировать и сгущаться. Заинтересованные участники процесса включают воображение. Возможно, именно тот автомобиль, что вскоре покажут, окажется лучшим в своем классе. Или лучшим за свои деньги.

Для привлечения внимания производители используют разные приемы. Выкладывают в Сеть полные намеков картинки-тизеры. Организуют виртуальные шоу-румы. Открывают свои представительства в Метавселенной.

Молодая китайская марка TANK выбрала свой путь — сложный, тернистый, но достойный уважения и внимания. Бренд не стал вписываться в существующую систему ценностей, чтобы стать одним из многих. TANK на наших глазах создает свой мир, свою Вселенную, сообщество, в котором вы встретите единомышленников, познакомитесь с теми, кого называет лидерами мнений, узнаете больше о современных машинах.

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Порядок слов в предыдущем предложении не случаен. Марка TANK идет не от автомобиля, то есть продукта, к человеку, а наоборот, от человека — к продукту. Клиент, его интересы, его увлечения и возможные точки личностного роста — на первом месте.

Место встречи людей, неравнодушных к автомобилям и тому образу жизни, что дает владение собственной машиной, недавно получило геолокацию. Место сбора вы найдете в своем мобильном телефоне. GPS-навигацию включать не обязательно. Достаточно установить приложение TANK — оно есть в сервисах AppStore, Google Play и Huawei AppGallery. Чтобы сразу, без промаха, достичь цели, набирайте в поисковой строке Tank haval — иначе попадете в мир ненастоящих «танчиков», игр-стрелялок.

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Новая марка известной компании

Лайфак со словом haval при поиске приложения не случаен. Интересы марки TANK в России представляет ООО «Хавейл Мотор Рус». При этом оба бренда, HAVAL — правильно произносить «Хавейл», и TANK — читается как «Тэнк», принадлежат китайской компании Great Wall Motor, сокращенно — GWM.

Бизнес GWM начался в 1976 году с организации ремонтной мастерской, а сейчас холдинг объединяет шесть брендов, под которыми производятся машины разных классов: кроссоверы, пикапы, лимузины и седаны с традиционными и электрическими/гибридными силовыми установками.

Great Wall Motor — автомобильная компания, известная не только широчайшим модельным рядом, но и исследованиями в области альтернативных источников энергии, интеллектуальных технологий и защиты окружающей среды, а потому претендует на звание глобального технологического гиганта.

TANK, «марка премиальных внедорожников, движимых прогрессом», была представлена в 2021 году, а уже в конце 2022-го в Китае отметили продажу 200 000-й автомобиля нового бренда. Россия стала третьей по счету страной мира, где начались продажи моделей TANK.

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У компании Great Wall Motor были все основания полагать, что модели нового бренда, которые попадут на наш рынок первыми — TANK 300 и TANK 500 — отвечают запросам россиян, поскольку сочетают в себе бескомпромиссность классических внедорожников с технологическим совершенством и комфортом городского автомобиля на каждый день.

Другими словами, автомобили TANK готовы сопровождать своих владельцев повсюду. В городе не будут выглядеть деревенщиной, а на бездорожье никто не посмеет назвать «паркетником» рамную машину с честным полным приводом: в плане проходимости автомобили TANK оправдывают свое название. К особенностям российского климата китайские автомобили тоже готовы: в январе 2023 года их испытывали на морозостойкость в Сургуте — те не подвели.

Согласитесь, образ автомобиля, на который можно положиться, автомобиля, который позволяет уверенно двигаться вперед и познавать новое за пределами проторенного пути, выглядит привлекательным. Бренд сочетает противоположности, которые в конечном результате образуют яркий симбиоз.

Для первооткрывателей XXI века, для людей, осознанно или неосознанно проникнутых противоречивой эстетикой метамодерна, марка TANK создала отдельную цифровую экосистему, где ждут каждого, кто готов сделать шаг навстречу новому. Сделать этот шаг просто — достаточно установить приложение на смартфон.

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Равнение на первых

Кто такие люди, разделяющие философию марки TANK? Развернутый ответ на этот вопрос был дан в Москве 12 декабря 2022 года, когда в электротеатре «Станиславкий» прошла презентация нового автомобильного бренда.

Мероприятие собрало более 200 гостей — бизнесменов, деятелей театра и кино, представителей индустрии моды, светских персон, инфлюенсеров и журналистов.

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев предстал в роли амбассадора флагманского внедорожника TANK 500. Спикерами мероприятия стали журналист и ведущая Светлана Бондарчук и ресторатор Антон Пинский. Как оказалось, ценности бренда — уверенность в собственных силах, твердость характера и чувство внутренней свободы — вели этих героев к намеченной цели по жизни. «Бренд TANK понимает современный ритм жизни и полностью соответствует ему», — резюмировал Дмитрий Нагиев.

Организаторы мероприятия не могли пригласить в электротеатр «Станиславский» всех желающих познакомиться с маркой TANK и ее адептами поближе. Благо, слет единомышленников продолжился — просто в другой, цифрой плоскости. В мобильном приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актриса Дарья Мороз в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Актриса Полина Максимова в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Известная фигура российских глянцевых медиа Ксения Соловьева в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Певица Ольга Серябкина в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Артисты Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Актер Игорь Верник в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Дмитрий Нагиев не только стал хедлайнером мероприятия, но вступил в права амбассадора внедорожника Tank 500 в России. Актер и шоумен рассказал приглашенной публике о том, как уверенность в себе позволяет выходить за рамки привычных ролей и сохранять индивидуальность Фото: TANK Ресторатор Антон Пинский выступил в роли спикера и со сцены поделился, как характер помогает достигать успеха в бизнесе Фото: TANK Третьим звездным спикером мероприятия стала журналист и ведущая Светлана Бондарчук, которая рассказала, важно сохранять чувство внутренней свободы для развития творческих проектов Фото: TANK Зал был набит битком. Вот среди зрителей, например, актрисы Дарья Мороз (в центре) и Света Иванова (слева) Фото: TANK Следующая фотография 1 / 10 Актриса Дарья Мороз в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Актриса Полина Максимова в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Известная фигура российских глянцевых медиа Ксения Соловьева в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Певица Ольга Серябкина в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Артисты Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Актер Игорь Верник в электротеатре «Станиславский» на презентации бренда TANK Фото: TANK Дмитрий Нагиев не только стал хедлайнером мероприятия, но вступил в права амбассадора внедорожника Tank 500 в России. Актер и шоумен рассказал приглашенной публике о том, как уверенность в себе позволяет выходить за рамки привычных ролей и сохранять индивидуальность Фото: TANK Ресторатор Антон Пинский выступил в роли спикера и со сцены поделился, как характер помогает достигать успеха в бизнесе Фото: TANK Третьим звездным спикером мероприятия стала журналист и ведущая Светлана Бондарчук, которая рассказала, важно сохранять чувство внутренней свободы для развития творческих проектов Фото: TANK Зал был набит битком. Вот среди зрителей, например, актрисы Дарья Мороз (в центре) и Света Иванова (слева) Фото: TANK

TANK about it

Установка приложения TANK вовсе не требует от вас владеть автомобилем этой марки или планировать приобрести его в ближайшее время.

Скорее, речь идет о мягкой силе примера и убеждения. При том, что сами внедорожники TANK от рождения маркированы тегами #мощный, #брутальный, #уверенный, #надежный.

В середине февраля 2023 года образ первой доступной в России модели нового китайского бренда, внедорожника TANK 300, окончательно материализовался. Был объявлен старт предзаказов. Автомобиль с двухлитровым турбированным мотором мощностью 220 л.с., классическим гидромеханическим автоматом, системой подключаемого полного привода с понижающей передачей, блокировкой заднего межколесного дифференциала и внушительным, 224 мм, дорожным просветом, доступен по специальной цене от 3 699 000 руб. О премиальности модели говорит список стандартного оснащения: люк в крыше, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности и сканер дорожных знаков — уже в базе.

Заказать TANK 300 можно не выходя из дома и не посещая дилера — через мобильное приложение.

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Но даже если вы прямо сегодня не готовы к покупке автомобиля TANK — например, потому, что вообще настороженно относитесь ко всему новому — это не мешает вам установить ТЭНК-приложение.

Помимо вполне ожидаемых новостей марки оно предусматривает много интересного: возможность участия в ключевых мероприятиях сообщества; возможность общаться с единомышленниками; возможность вести свой личный блог; возможность копить баллы за активность. Например, на конкурс с говорящим названием SNOWPOST пользователи приложения присылали «атмосферные фотографии зимних праздников». Победители — их определили голосованием — получили ценные призы. И не менее ценное признание сообщества.

Многие пользователи приложения TANK видят в нем источник эксклюзивного авторского контента от экспертов. Так, художник и журналист Александр Щуренков популярно объясняет, что такое метамодернизм, одно из ключевых понятий современной культуры: многие знают это слово, а рассказать, что за ним стоит, оказываются не в состоянии. Ресторанный критик и путешественник Иван Глушко раскрывает «вкусные подробности» путешествия по маршруту Москва-Владимир — Нижний-Новгород — Казань: названы конкретные точки, достойные внимания гурманов. Автожурналист Дмитрий Баринов, член жюри конкурса World Car Awards, делится советами по управлению машиной на скользкой дороге, главный из которых — включить голову и отключить инстинкты.

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Новые публикации появляются в приложении регулярно. Совокупность материалов на разные темы позволяют говорить о таком явлении, как TANK Magazine — журнале для людей, открытых знаниям.

Журнал этот уже есть в вашем смартфоне. Надо только скачать приложение ТАNK. Сделайте такой простой и понятный шаг навстречу будущему прямо сейчас.

Сергей Нестерцев