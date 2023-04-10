День тэнкиста

Рамная основа, задний мост, полный привод с жестким подключением передка, понижающая, блокировки дифференциалов, режимы для офроуда, бензиновый мотор и классическая АКП. Первый автомобиль китайского бренда «Тэнк» — именно так верно произносить название — серьезный внедорожник. Презентация идет в Хакасии, и нам обещаны непростые участки.
Фото: Great Wall Motor
Приглашенная организаторами женщина в черном этническом костюме уверяет, что она настоящая шаманка Золотая Луна. А разве же истинные шаманки носят эдакий броский маникюр? И реально ли уговорить их выступать перед журналистами? Я не спец по хакасскому фольклору, но... Хорошо, пускай настоящая, тем интереснее.
Луна явилась провести обряд очищения от негатива, и вдобавок у нас должны исполниться желания. Место подходящее: рядом скала, покрытая средневековыми рисунками. Среди прочих сюжетов изображены и шаманы, возносящие хвалу божествам. Наша колдунья обращается к духу огня. Встаем у костра, закрываем глаза, а Луна бьет в бубен. От звуков пробирает дрожь словно при ознобе. Волны энергии?
Пытаюсь очиститься от негатива. Но плохого сегодня не набралось. А замеченные «тэнковые» минусы нахожу под действием шаманской магии безвредными чудачествами. Отпускаю в огонь раздражение по поводу нефиксируемого рычажка поворотников. Туда же — досаду на спорное оформление приборов. Еще нужно примириться с отсутствием багажной шторки. И главное — принять как особенность немалый средний расход топлива в 14—16 литров.
Что попросить у духа? Проще всего цитатой из Стругацких: «Счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» Также не помешали бы четыре миллиона рублей — вот как сумма за тестовый Tank 300 в топ-исполнении. Бубен утихает, обряд завершается. И начинается очередной этап по бездорожью.
Грязи не боится
Фото: Great Wall Motor
Перед капотом дорога через высоченные сугробы. Ну как дорога. Глубокая колея с ямами и рыхлыми краями. Пришло время и мне самому пошаманить — с круглыми переключателями режимов. Полный привод задействован. Нейтраль, раздатку на понижающую. Режим «Снег» рассчитан на укатанное и скользкое. Поэтому сейчас лучше выбрать «Грязь/песок», когда автомобиль раньше отзывается на газ, электронная страховка ослаблена и допускаются интенсивные пробуксовки.
Tank уверенно шурует в колее, аки гусеничный. Туговатая педаль акселератора позволяет точно дозировать тягу, нажимаю, и колеса с цепкими шинами Kumho Wintercraft лихо прокапываются, иногда оказываясь в белизне по ступицы. Можно двигаться на «ползучем» круиз-контроле, меняя подрулевым рычажком скорость в диапазоне 4—12 км/ч.
Смелею, наступаю в пол, пашем шибким ходом по целине, вздымая фонтаны. Добираюсь на смотровую площадку. Круто разворачиваюсь с помощью функции «тэнкового поворота»: внутреннее заднее колесо притормаживается, и Tank вращается почти на месте.
Дальше задача потруднее — пересечь карьерную территорию, где потрудился бульдозер. Tank ползет через земляные отвалы, артикулирует длинноходной подвеской, но затем все-таки вывешивается. Переключаюсь на режим «Камень», в котором пробуксовки резко пресекаются. Автомобиль ерзает, пытается карабкаться. Ладно, выбираю настройки «Гора», и задний дифференциал автоматически блокируется. Новая попытка — и теперь гребень взят на раз. У топ-версии, в отличие от базовой, добавлена и передняя блокировка. Короче говоря, Tank грязи не боится. И пользоваться его внедорожными инструментами проще простого. Китайский боевой дух проявляется безо всяких танцев с бубнами.
Классик и современник
Геометрия многообещающая: дорожный просвет 224 мм, угол въезда 33 градуса, угол съезда — 34, глубина преодолеваемого брода 700 мм. Колеса 17-дюймовые. В стандарте мощная нижняя защита, а у топ-версии защищена и трансмиссия
Фото: Great Wall Motor
Саяно-Шушенская ГЭС наяву производит огромное впечатление — сообразно размерам. Колоссальная конструкция! Высота с иной небоскреб. Длина по гребню — километр. Сотни и сотни тысяч тонн заложенного бетона. Плотина напоминает крепость с иллюстраций в жанре фэнтези. Внутри десять мощнейших гидроагрегатов с большущими турбинами. Творят волшебство.
Tank имеет свои интересные «турбинки». В салоне четыре серебристых подсвечиваемых дефлектора с «лопастями». Творят вау-эффект. А каков рычаг автоматической коробки — креатив, стиль техно! Хороши и красивые часы в обрамлении кнопок. Небанальные, художественные приемы.
Фото: Great Wall Motor
Вообще с обустройством интерьера постарались. Обстановка вышла разноплановая. Присутствуют модные экраны — приборная комбинация и центральный тачскрин. Одновременно, к удовольствию поклонников традиционных решений, сохранилось много физических кнопок, сгруппированных в тематические блоки. Гармоничное сочетание классики и современности.
Жаль, что и приборную картинку не сменишь на традиционную с привычными циферблатами. Доступные виды похожи на рекламу китайского ресторана, изображающую все блюда меню. Тачскрин, напротив, очень удачный и дружелюбный к пользователю. Любопытно, что на вкладке можно собрать личный набор виртуальных кнопок.
Как стали делать
Посадку в кузов на верхотуру облегчают подножки и ручки на стойках. Возле салонного зеркала находится USB-слот для подключения видеорегистратора. Между креслами поместился объемный бокс. В палитре контурной подсветки аж 64 цвета
Фото: Great Wall Motor
Удобно ли на месте водителя? При моей стандартной комплекции и невысоком росте — однозначно да. Оптимальное положение за рулем подбираешь за считаные секунды и насовсем, более ничего в пути не корректируешь. Маршруты по триста километров одолеваются без устали. У кресел предусмотрена вентиляция, а у водительского, кроме того, массажер. Обзорность беспроблемная — свысока.
Перемещаюсь на диван — свободы позади достаточно. Предлагается откинуть подлокотник с подстаканниками, включить раздельный подогрев, использовать два USB-слота. Для багажа остается объем в 410 литров — ничего особенного. Машина среднеразмерная, а чудеса искривления внутреннего пространства в автопроме получаются далеко не у всех. Зато к фальшполу… крепятся ножки! И готов столик для пикника.
Из оснащения интересны внешние камеры, адаптивный круиз-контроль, система уклонения от попутных столкновений, классный ассистент движения под уклон и продвинутая «музыка».
Наконец, ладно скроено в мелочах. Рукоятки и кнопки отзываются почти «премиально». Выдвижной крючочек для сумки в ногах пассажира снабдили микролифтом. Отделка симпатичная. Прострочка тщательная. Радуюсь, что обошлось без пресловутых марких панелек черного «глянца». На ухабах ничего не поскрипывает. То бишь вроде бы и крепко сшито.
Внезапно комфортный
Энергоемкая подвеска позволяет ехать по ухабистой грунтовке в ровном темпе без пробоев, лишний раз не сбрасывая. Руль почти свободен от вибраций. Мануальные переключения коробки я пробовал лишь из любопытства, она и сама молодцом
Фото: Great Wall Motor
Дизеля не ожидается. Нашему рынку безальтернативно положен бензиновый наддувный двигатель 2.0 (220 л.с., 380 Нм) с восьмиступенчатой АКП. Разгоняется турбо-Tank энергично! И на высоких скоростях у внедорожника еще остается порох — резко ускориться на обгон. Коробка подыгрывает адекватно, быстро и плавно. Взаимопонимание с машиной налаживаешь сразу.
Опытным людям адресован «Экспертный» режим. В нем задаешь персональную конфигурацию ездовых настроек. К примеру, спортивные реакции на газ и частичное отключение страховочной электроники. А при желании — редкий случай! — отключаешь вообще всю подстраховку, кроме АБС.
Понравилась плавность хода. Да, она есть! Я думал, что рамник поедет жестковато, будет рыскать на неровностях, утомит качкой. Однако — приятный сюрприз — внезапный комфорт. Да, на плохом асфальте внедорожник потряхивается, но исправно держит курс, а колебания приходят на кузов терпимыми, умеренными, не резкими. Пассажиры, сидящие сзади «на мосту», и те вполне довольны.
А по управляемости Tank похож на обыкновенный кроссовер. Активно рулю на грейдерной дороге, чувствую собранность шасси. Когда выбран режим заднего привода, машина ожидаемо стремится к заносу, а при подключенных передних колесах упирается на дуге. В целом — предсказуемые и надежные реакции.
Олинклюзив
Неожиданно тихий автомобиль. Правда, на скорости досаждает шум воздуха, но с угловатыми формами иначе не бывает. Внешне Tank 300 похож сразу на несколько известных внедорожников. Но детально не копирует ни один — самобытен
Фото: Great Wall Motor
Пожалуй, это первый из опробованных мной китайских автомобилей, который возьмусь советовать. Явные плюсы — дизайн, комфорт, универсальность и проходимость. Брутальный экстерьер сочетается с богатым внутренним миром. Завидная проходимость не в ущерб достойному поведению на шоссе.
Цельный образ. К тому же по-своему уникальный. Представителей специфического жанра рамных офроудеров в мире становится все меньше, и на российском рынке Tank 300 пока не имеет официально продаваемых у нас китайских конкурентов.
Фото: Great Wall Motor
Продолжение следует. На подходе внушительный и респектабельный Tank 500 с бензиновым же турбомотором V6 3.0 и девятидиапазонной автоматической коробкой. По анонсам — тоже способный внедорожник. Он появится в России к лету. И я бы с удовольствием провел в нем очередной «день тэнкиста».