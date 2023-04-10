День тэнкиста

Рамная основа, задний мост, полный привод с жестким подключением передка, понижающая, блокировки дифференциалов, режимы для офроуда, бензиновый мотор и классическая АКП. Первый автомобиль китайского бренда «Тэнк» — именно так верно произносить название — серьезный внедорожник. Презентация идет в Хакасии, и нам обещаны непростые участки.

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Приглашенная организаторами женщина в черном этническом костюме уверяет, что она настоящая шаманка Золотая Луна. А разве же истинные шаманки носят эдакий броский маникюр? И реально ли уговорить их выступать перед журналистами? Я не спец по хакасскому фольклору, но... Хорошо, пускай настоящая, тем интереснее.

Система кругового обзора предоставляет возможность наблюдать происходящее под передними колесами как бы «сквозь капот». Полезная функция на пересеченной местности. Задняя камера снабжена омывателем. Доступны картинки с объемной машинкой

Фото: Great Wall Motor

Луна явилась провести обряд очищения от негатива, и вдобавок у нас должны исполниться желания. Место подходящее: рядом скала, покрытая средневековыми рисунками. Среди прочих сюжетов изображены и шаманы, возносящие хвалу божествам. Наша колдунья обращается к духу огня. Встаем у костра, закрываем глаза, а Луна бьет в бубен. От звуков пробирает дрожь словно при ознобе. Волны энергии?

Пытаюсь очиститься от негатива. Но плохого сегодня не набралось. А замеченные «тэнковые» минусы нахожу под действием шаманской магии безвредными чудачествами. Отпускаю в огонь раздражение по поводу нефиксируемого рычажка поворотников. Туда же — досаду на спорное оформление приборов. Еще нужно примириться с отсутствием багажной шторки. И главное — принять как особенность немалый средний расход топлива в 14—16 литров.

Что попросить у духа? Проще всего цитатой из Стругацких: «Счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» Также не помешали бы четыре миллиона рублей — вот как сумма за тестовый Tank 300 в топ-исполнении. Бубен утихает, обряд завершается. И начинается очередной этап по бездорожью.

Грязи не боится

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Great Wall Motor Фото: Great Wall Motor

Перед капотом дорога через высоченные сугробы. Ну как дорога. Глубокая колея с ямами и рыхлыми краями. Пришло время и мне самому пошаманить — с круглыми переключателями режимов. Полный привод задействован. Нейтраль, раздатку на понижающую. Режим «Снег» рассчитан на укатанное и скользкое. Поэтому сейчас лучше выбрать «Грязь/песок», когда автомобиль раньше отзывается на газ, электронная страховка ослаблена и допускаются интенсивные пробуксовки.

Tank уверенно шурует в колее, аки гусеничный. Туговатая педаль акселератора позволяет точно дозировать тягу, нажимаю, и колеса с цепкими шинами Kumho Wintercraft лихо прокапываются, иногда оказываясь в белизне по ступицы. Можно двигаться на «ползучем» круиз-контроле, меняя подрулевым рычажком скорость в диапазоне 4—12 км/ч.

Фото: Great Wall Motor

Смелею, наступаю в пол, пашем шибким ходом по целине, вздымая фонтаны. Добираюсь на смотровую площадку. Круто разворачиваюсь с помощью функции «тэнкового поворота»: внутреннее заднее колесо притормаживается, и Tank вращается почти на месте.

Дальше задача потруднее — пересечь карьерную территорию, где потрудился бульдозер. Tank ползет через земляные отвалы, артикулирует длинноходной подвеской, но затем все-таки вывешивается. Переключаюсь на режим «Камень», в котором пробуксовки резко пресекаются. Автомобиль ерзает, пытается карабкаться. Ладно, выбираю настройки «Гора», и задний дифференциал автоматически блокируется. Новая попытка — и теперь гребень взят на раз. У топ-версии, в отличие от базовой, добавлена и передняя блокировка. Короче говоря, Tank грязи не боится. И пользоваться его внедорожными инструментами проще простого. Китайский боевой дух проявляется безо всяких танцев с бубнами.

Классик и современник

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геометрия многообещающая: дорожный просвет 224 мм, угол въезда 33 градуса, угол съезда — 34, глубина преодолеваемого брода 700 мм. Колеса 17-дюймовые. В стандарте мощная нижняя защита, а у топ-версии защищена и трансмиссия

Фото: Great Wall Motor Геометрия многообещающая: дорожный просвет 224 мм, угол въезда 33 градуса, угол съезда — 34, глубина преодолеваемого брода 700 мм. Колеса 17-дюймовые. В стандарте мощная нижняя защита, а у топ-версии защищена и трансмиссия

Фото: Great Wall Motor

Саяно-Шушенская ГЭС наяву производит огромное впечатление — сообразно размерам. Колоссальная конструкция! Высота с иной небоскреб. Длина по гребню — километр. Сотни и сотни тысяч тонн заложенного бетона. Плотина напоминает крепость с иллюстраций в жанре фэнтези. Внутри десять мощнейших гидроагрегатов с большущими турбинами. Творят волшебство.

Tank имеет свои интересные «турбинки». В салоне четыре серебристых подсвечиваемых дефлектора с «лопастями». Творят вау-эффект. А каков рычаг автоматической коробки — креатив, стиль техно! Хороши и красивые часы в обрамлении кнопок. Небанальные, художественные приемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Great Wall Motor Фото: Great Wall Motor

Вообще с обустройством интерьера постарались. Обстановка вышла разноплановая. Присутствуют модные экраны — приборная комбинация и центральный тачскрин. Одновременно, к удовольствию поклонников традиционных решений, сохранилось много физических кнопок, сгруппированных в тематические блоки. Гармоничное сочетание классики и современности.

Жаль, что и приборную картинку не сменишь на традиционную с привычными циферблатами. Доступные виды похожи на рекламу китайского ресторана, изображающую все блюда меню. Тачскрин, напротив, очень удачный и дружелюбный к пользователю. Любопытно, что на вкладке можно собрать личный набор виртуальных кнопок.

Как стали делать

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посадку в кузов на верхотуру облегчают подножки и ручки на стойках. Возле салонного зеркала находится USB-слот для подключения видеорегистратора. Между креслами поместился объемный бокс. В палитре контурной подсветки аж 64 цвета

Фото: Great Wall Motor Посадку в кузов на верхотуру облегчают подножки и ручки на стойках. Возле салонного зеркала находится USB-слот для подключения видеорегистратора. Между креслами поместился объемный бокс. В палитре контурной подсветки аж 64 цвета

Фото: Great Wall Motor

Удобно ли на месте водителя? При моей стандартной комплекции и невысоком росте — однозначно да. Оптимальное положение за рулем подбираешь за считаные секунды и насовсем, более ничего в пути не корректируешь. Маршруты по триста километров одолеваются без устали. У кресел предусмотрена вентиляция, а у водительского, кроме того, массажер. Обзорность беспроблемная — свысока.

Перемещаюсь на диван — свободы позади достаточно. Предлагается откинуть подлокотник с подстаканниками, включить раздельный подогрев, использовать два USB-слота. Для багажа остается объем в 410 литров — ничего особенного. Машина среднеразмерная, а чудеса искривления внутреннего пространства в автопроме получаются далеко не у всех. Зато к фальшполу… крепятся ножки! И готов столик для пикника.

Фото: Great Wall Motor

Из оснащения интересны внешние камеры, адаптивный круиз-контроль, система уклонения от попутных столкновений, классный ассистент движения под уклон и продвинутая «музыка».

Наконец, ладно скроено в мелочах. Рукоятки и кнопки отзываются почти «премиально». Выдвижной крючочек для сумки в ногах пассажира снабдили микролифтом. Отделка симпатичная. Прострочка тщательная. Радуюсь, что обошлось без пресловутых марких панелек черного «глянца». На ухабах ничего не поскрипывает. То бишь вроде бы и крепко сшито.

Внезапно комфортный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энергоемкая подвеска позволяет ехать по ухабистой грунтовке в ровном темпе без пробоев, лишний раз не сбрасывая. Руль почти свободен от вибраций. Мануальные переключения коробки я пробовал лишь из любопытства, она и сама молодцом

Фото: Great Wall Motor Энергоемкая подвеска позволяет ехать по ухабистой грунтовке в ровном темпе без пробоев, лишний раз не сбрасывая. Руль почти свободен от вибраций. Мануальные переключения коробки я пробовал лишь из любопытства, она и сама молодцом

Фото: Great Wall Motor

Дизеля не ожидается. Нашему рынку безальтернативно положен бензиновый наддувный двигатель 2.0 (220 л.с., 380 Нм) с восьмиступенчатой АКП. Разгоняется турбо-Tank энергично! И на высоких скоростях у внедорожника еще остается порох — резко ускориться на обгон. Коробка подыгрывает адекватно, быстро и плавно. Взаимопонимание с машиной налаживаешь сразу.

Опытным людям адресован «Экспертный» режим. В нем задаешь персональную конфигурацию ездовых настроек. К примеру, спортивные реакции на газ и частичное отключение страховочной электроники. А при желании — редкий случай! — отключаешь вообще всю подстраховку, кроме АБС.

Специально для российского рынка предложен самый полный комплект обогревов. Удивило, что и некоторые кнопки на консоли, оказывается, оставлены физическими только для нас — консервативные покупатели непременно оценят

Фото: Great Wall Motor

Понравилась плавность хода. Да, она есть! Я думал, что рамник поедет жестковато, будет рыскать на неровностях, утомит качкой. Однако — приятный сюрприз — внезапный комфорт. Да, на плохом асфальте внедорожник потряхивается, но исправно держит курс, а колебания приходят на кузов терпимыми, умеренными, не резкими. Пассажиры, сидящие сзади «на мосту», и те вполне довольны.

А по управляемости Tank похож на обыкновенный кроссовер. Активно рулю на грейдерной дороге, чувствую собранность шасси. Когда выбран режим заднего привода, машина ожидаемо стремится к заносу, а при подключенных передних колесах упирается на дуге. В целом — предсказуемые и надежные реакции.

Олинклюзив

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неожиданно тихий автомобиль. Правда, на скорости досаждает шум воздуха, но с угловатыми формами иначе не бывает. Внешне Tank 300 похож сразу на несколько известных внедорожников. Но детально не копирует ни один — самобытен

Фото: Great Wall Motor Неожиданно тихий автомобиль. Правда, на скорости досаждает шум воздуха, но с угловатыми формами иначе не бывает. Внешне Tank 300 похож сразу на несколько известных внедорожников. Но детально не копирует ни один — самобытен

Фото: Great Wall Motor

Пожалуй, это первый из опробованных мной китайских автомобилей, который возьмусь советовать. Явные плюсы — дизайн, комфорт, универсальность и проходимость. Брутальный экстерьер сочетается с богатым внутренним миром. Завидная проходимость не в ущерб достойному поведению на шоссе.

Цельный образ. К тому же по-своему уникальный. Представителей специфического жанра рамных офроудеров в мире становится все меньше, и на российском рынке Tank 300 пока не имеет официально продаваемых у нас китайских конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Great Wall Motor Фото: Great Wall Motor

Продолжение следует. На подходе внушительный и респектабельный Tank 500 с бензиновым же турбомотором V6 3.0 и девятидиапазонной автоматической коробкой. По анонсам — тоже способный внедорожник. Он появится в России к лету. И я бы с удовольствием провел в нем очередной «день тэнкиста».

Александр Катаев