Суд вынес приговор Евгению Ройзману по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ), оштрафовав его на 260 тыс. руб. Напомним, такое наказание для политика накануне запросило гособвинение.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили за то, что, по данным следствия, 1 июля 2022 года он провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», бывший мэр назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.
Адвокат Евгения Ройзмана ранее заявлял, что обвинение не конкретизировано, а у его подзащитного не было преступного умысла дискредитировать армию, поскольку он не мог знать, какие вопросы зрители будут задавать в ходе прямого эфира. Сам политик отмечал, что ждал «более сурового» приговора.
В суде экс-мэра Екатеринбурга поддержал главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, приезжавший на суд. Положительные характеристики на политика написали 30 человек, в том числе певица Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов), режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко.
Подробнее об уголовном деле Евгения Ройзмана — в материале «Ъ-Урал» «Звезды сошлись на суде».