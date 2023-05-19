Суд вынес приговор Евгению Ройзману по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ), оштрафовав его на 260 тыс. руб. Напомним, такое наказание для политика накануне запросило гособвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили за то, что, по данным следствия, 1 июля 2022 года он провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», бывший мэр назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

Адвокат Евгения Ройзмана ранее заявлял, что обвинение не конкретизировано, а у его подзащитного не было преступного умысла дискредитировать армию, поскольку он не мог знать, какие вопросы зрители будут задавать в ходе прямого эфира. Сам политик отмечал, что ждал «более сурового» приговора.

В суде экс-мэра Екатеринбурга поддержал главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, приезжавший на суд. Положительные характеристики на политика написали 30 человек, в том числе певица Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов), режиссеры Николай Коляда и Алексей Федорченко.

Подробнее об уголовном деле Евгения Ройзмана — в материале «Ъ-Урал» «Звезды сошлись на суде».

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