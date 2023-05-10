«Он должен болеть за Россию»

В Октябрьском районном суде допросили свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Политика обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ) за прямой эфир, в котором он говорил о спецоперации и отвечал на вопросы граждан. Один из зрителей стрима в суде заявил, что Евгений Ройзман «выступил против России», но слова политика «не подорвали авторитет ВС РФ в его глазах». Гражданская жена господина Ройзмана, гендиректор и другие сотрудники «Фонда Ройзмана» сказали, что не знали о прямом эфире.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение уголовного дела политика продолжится 18 мая

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рассмотрение уголовного дела политика продолжится 18 мая

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Очередное заседание по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана в Октябрьском районном суде Екатеринбурга прошло 10 мая. Напомним, политика обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). По версии следствия, в июле прошлого года политик, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, по словам представителя обвинения во время суда, он называет специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой».

Во время заседания допросили семь свидетелей. Первым выступил один из зрителей видеоролика, легшего в основу дела, Олег Лобов. Он пояснил, что посмотрел запись прямого эфира осенью прошлого года, когда увидел ссылку на нее в чате «Ветеран боевых действий» в Whatsapp. «Мне не понравилось, что Евгений Ройзман высказывался против СВО. И ребятам, которые есть в нашем блоге, тоже это не понравилось. На видео он сказал, что мы захватчики, хотя это наша территория. У меня сложилось мнение, что он выступает против России. Знаю Ройзмана как бывшего главу Екатеринбурга. Если человек занимал такую должность, он должен болеть за Россию»,— заявил свидетель.

На вопрос Олегу Лобову со стороны защиты, «подорвали ли слова Евгения Ройзмана авторитет Вооруженных сил РФ в его глазах», свидетель ответил: «Не подорвал».

Гражданская жена политика Юлия Крутеева, также проходившая по делу свидетелем, сообщила, что узнала про эфир только в ходе следствия. «После задержания Евгения Ройзмана у нас дома прошли обыски, во время них был изъят мой компьютер»,— отметила она. Госпожа Крутеева сказала, что не обсуждала проведение СВО с политиком. На вопрос, знает ли она, что подсудимый в прошлом году трижды был оштрафован по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Дискредитация Вооруженных сил РФ»), заявила, что знает и считает это «фикцией». Напомним, с марта прошлого года Евгения Ройзмана трижды оштрафовали на 50 тыс. руб. по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Поводами для этого также были публикации в соцсетях, где он говорил о проведении СВО. Решения судов адвокатам Ройзмана обжаловать не удалось. Во время суда госпожу Крутееву также спросили, знает ли она, сколько зарабатывает Евгений Ройзман. Она предположила — 30–40 тыс.руб. в месяц. «120 тысяч»,— поправил господин Ройзман.

Другие пять свидетелей были связаны с работой благотворительного «Фонда Ройзмана». Генеральный директор организации Светлана Косолапова сообщила, что не знала про планы политика вести прямой эфир. «Узнала, что велась какая-то трансляция только во время обысков в фонде. Да и сами обыски стали для нас неожиданностью. В ходе них были изъяты два компьютера»,— сказала госпожа Косолапова. Как позже пояснил журналистам Евгений Ройзман, один из изъятых компьютеров использовался для ведения прямого эфира.

Светлана Косолапова добавила, что во время допроса следователи показывали ей «видео с человеком, похожим на Евгения Ройзмана». На вопрос судьи «А вы сомневаетесь, что на видео он?», ответила:

«Сейчас такие технологии, что я не могу быть уверена, что это он». При этом она подтвердила, что господин Ройзман не поддерживает проведение СВО. «Это его железобетонная позиция»,— отметила гендиректор фонда.

Станислав Власов, которого обвинение считает организатором стрима, назвал себя волонтером «Фонда Ройзмана» и сказал, что знал про эфиры политика, но никогда не предоставлял для этого свою технику. Он добавил, что не помнит, присутствовал ли за кадром стрима, который проходил 1 июля. Из переписки господина Власова с Евгением Ройзманом следует, что в 2021 и 2022 годах они обсуждали трансляции на канале политика, качество звука на видео и содержание стримов. В частности, Станислав Власов предлагал добавить рубрику с ответами на пропущенные вопросы и советовал обратиться к юристу за консультацией, не нарушает ли законодательство упоминание в стриме литературы авторства Гитлера.

У бывших сотрудниц фонда Лейлы Гусейновой и Любови Шальневой, а также главного бухгалтера Оксаны Солдатовой во время суда обвинение пыталось выяснить, действительно ли трансляция политика шла из помещения фонда на Красноармейской, куда организация переехала летом прошлого года. Однако никто из них по кадрам видеозаписи не смог установить, где именно господин Ройзман вел свой стрим.

«На мой взгляд, свидетелям задают много лишних технических вопросов — где я вел трансляцию, с помощью какой техники. Задача прокуратуры — установить, точно ли это я вел стрим. Но дело в том, что я этого не отрицаю — я вел эфир, я говорил все это. Возможно, просто дело достаточно пустое, и его нужно чем-то наполнять, вот и расспрашивают»,— предположил после заседания господин Ройзман.

Рассмотрение уголовного дела продолжится 18 мая. Предполагается, что в ходе него выступят еще два свидетеля.

Катерина Якушева