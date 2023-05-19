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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:16. Днем пятницы, 19 мая, ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области, граничащий с Сумской областью Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его информации, в этот момент «наши военные наносят ответные удары по огневым точкам противника».

На российской территории, в результате «восьми прилетов» были повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Без света остались села Троицкое, Гордеевка и Внезапное

10:31. Коминтерновский районный суд Воронежа назначил штраф в 30 тыс. руб. еще одному горожанину, признанному виновным в написании во «Вконтакте» комментария, «дискредитирующего вооруженные силы РФ».

9:20. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении к жителям сообщил о состоянии пострадавшего вчера под украинским обстрелом села Нижнее Березово Шебекинского округа. Гражданский получил ожоги 80% площади тела, он находится в реманимации. «Человек получил тяжелые ранения. Находится в больнице в Белгороде, в реанимации. Он в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения»,— рассказал губернатор.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 мая

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