Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 мая

11:38. 19 мая в Ракитянском районе Белгородской пройдут учения по линии гражданской обороны, сообщил в соцсетях глава района Анатолий Климов.

09:48. В результате обстрела ФОКа в курском Глушкове в здании выбиты окна и поврежден фасад, сообщили в облправительстве. Два жителя, получивших осколочные ранения средней тяжести, доставлены в Глушковскую ЦРБ.

8:40. ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. По предварительной информации, два жителя получили ранения. — губернатор Роман Старовойт