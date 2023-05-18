Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 мая

11:38. 19 мая в Ракитянском районе Белгородской пройдут учения по линии гражданской обороны, сообщил в соцсетях глава района Анатолий Климов.
09:48. В результате обстрела ФОКа в курском Глушкове в здании выбиты окна и поврежден фасад, сообщили в облправительстве. Два жителя, получивших осколочные ранения средней тяжести, доставлены в Глушковскую ЦРБ.
8:40. ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. По предварительной информации, два жителя получили ранения. — губернатор Роман Старовойт
Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 мая
Белгородскую область не обстреливал украинский танк, рассказал во время вечернего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, появившаяся 16 мая информация об этом «не подтверждена никакими источниками». Вячеслав Гладков также отметил, что ждет официального заключения об информации об атаке региона фосфорными бомбами: «Следователи были на месте, есть определенные…