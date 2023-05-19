Воронежца оштрафовали за «дискредитацию» военных комментарием во «Вконтакте»

Коминтерновский районный суд Воронежа назначил штраф в 30 тыс. руб. еще одному воронежцу, признанному виновным в написании во «Вконтакте» комментария, «дискредитирующего вооруженные силы РФ». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Горожанин, имя которого в суде не раскрывалось, привлечен к административной ответственности по статье о «пубичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» (ст. 20.3.3). Максимальное наказание по ее первой части, если речь не идет о призывах к «несанкционированным» протестам — штраф в 50 тыс. руб.

Как пояснили в суде, инспектор полиции «проводил мониторинг информации» в интернете и обнаружил оставленный воронежцем комментарий под постом в сообществе «Вконтакте». Этим высказыванием горожанин, как решил в суд «публично призывал к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ в указанных темах».

Сергей Калашников

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