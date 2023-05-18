В Белгородской области после взрыва в лесополосе образовалась воронка 5 на 15 м

Над Белгородским районом вечером сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто не пострадал. По его словам, после взрыва в лесополосе образовалась воронка.

«В Старооскольском округе в селе Шаталовка после громкого взрыва была обнаружена воронка 5 на 15 м, с осколками. Пострадавших нет»,— написал господин Гладков в Telegram.

Ранее сегодня, 18 мая, обстреляли приграничное село в Шебекинском городском округе региона. В результате погибли два человека, еще один был тяжело ранен. За час до этого было обстреляно село Маломихайловка, там пострадавших нет, но повреждены два дома. В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер