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Коммерсантъ FM
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Губернатор Гладков: два человека погибли в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле со стороны Украины приграничного села в Шебекинском городском округе. В результате обстрела погибли два человека — мужчина и женщина, еще один человек тяжело ранен.

На этот раз под обстрелом оказалось Нижнее Березово. «ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку»,— заявил губернатор.

Белгородская область, как и другие приграничные районы России, подвергается обстрелам. В соседней Курской области сегодня, 18 мая, два человека были ранены из-за падения снаряда в поселке Глушково.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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