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Коммерсантъ FM
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Япония выделит Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи

Власти Японии приняли решение выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, еще $30 млн — на нелетальное снаряжение. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам визита в Киев, его слова приводит японское агентство Kyodo.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Alina Yarysh, Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Alina Yarysh, Reuters

«Мы продолжим беспрепятственно поддерживать Украину так, как это может сделать только Япония. Япония будет идти с Украиной до тех пор, пока мир не вернется на прекрасную украинскую землю»,— сказал Фумио Кисида на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров.

Кроме того, Фумио Кисида пригласил пригласил президента Украины поучаствовать в саммите G7 онлайн. Как отмечает Kyodo, это приглашение было принято.

Премьер Японии прибыл на Украину 21 марта. Он стал последним из лидеров стран—участниц G7, посетивших столицу Украины.

Анастасия Ларина

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