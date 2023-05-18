Следы Ильи Пономарева ищут в четырех регионах

Сотрудники Следственного комитета России провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Кемеровской области, в том числе у доцента МГУ Михаила Лобанова и главного редактора сетевого издания «Ладога.ру» Александра Калинина-Соколенко. Обыски проходили по уголовному делу о распространении фейков о ВС РФ, возбужденном против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иностранным агентом и экстремистом). Следователей также интересовало участие активистов в деятельности НКО «Съезд народных депутатов», которая в 2022 году в Польше выбрала «альтернативные органы власти» в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Пономарев (признан иностранным агентом и экстремистом)

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Илья Пономарев (признан иностранным агентом и экстремистом)

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Об обысках у сторонников Илья Пономарева в четырех регионах сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах. «Проснулся. К нам ломают дверь»,— написал живущий в Москве доцент МГУ Михаил Лобанов в своем Telegram-канале. Следственные действия также прошли в Великом Новгороде, в столичной квартире координатора благотворительного фонда «Просвещение» Нодари Хананашвили, в Кемеровской области у экс-кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Галины Фильченко, в Санкт-Петербурге у главреда сетевого издания «Ладога.ру» Александра Калинина-Соколенко.

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Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Михаил Лобанов

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пришли к журналисту в рамках уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), возбужденного в декабре 2022 года в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов).

Как пояснил «Ъ» господин Калинин-Соколенко, основанием для спецмероприятия стало постановление Савеловского райсуда Москвы по ходатайству следователя столичного СК России (копия есть у «Ъ»).

Журналист сообщил, что правоохранители искали вещи и переписку на предмет связи с господином Пономаревым: «Проверили электронные носители — ноутбук, телефон. Ничего не изъяли, поскольку не нашли ничего, что говорило бы о моей причастности к нему». Александр Калинин-Соколенко добавил, что полицейские вели себя корректно и претензий к ним нет. В статусе подозреваемого или свидетеля по делу он не находится.

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Фото: @atamankalinin Александр Калинин-Соколенко

Фото: @atamankalinin

Источники ТАСС в правоохранительных органах также связали обыски с участием его фигурантов в деятельности НКО «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych; организация 18 мая признана Минюстом нежелательной в РФ). В 2022 году НКО провела мероприятие в Польше, где сформировала «альтернативные российским органы власти», сообщил ТАСС, а организатором собрания выступил господин Пономарев. Напомним, Илья Пономарев после лишения в 2015 году депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры (в ходе расследования дела о растрате средств фонда «Сколково») переехал в США, а затем — в Киев. Экс-парламентария заочно арестовали в России по обвинению в распространении фейков (по ст. 207.3 УК РФ).

В сентябре 2022 года Илья Пономарев сообщал, что ответственность за убийство в России Дарьи Дугиной (дочери политолога Александра Дугина) взяла на себя некая Национальная республиканская армия. Господин Пономарев участвует в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ.

На вопрос «Ъ», почему силовиков заинтересовала его персона, господин Калинин-Соколенко предположил, что поводом могли стать его личные политические воззрения.

«Долго время я придерживаюсь левых оппозиционных взглядов, выступал против повышения пенсионного возраста, против поправок в Конституцию и в защиту Сергея Фургала (экс-губернатор Хабаровского края.— “Ъ”)»,— рассказал он.

Михаил Лобанов сообщил в своем Telegram-канале, что «не имеет отношения к Пономареву», а следователи, по его мнению, лишь используют уголовное дело в отношении экс-депутата как формальный повод для обыска в его квартире. Адвокат господина Лобанова Татьяна Окушко сказала, что ее клиента допросили в управлении СКР по Москве в качестве свидетеля и отпустили. Бывший муниципальный депутат, господин Калинин-Соколенко отметил, что особых симпатий к фигуре Ильи Пономарева у него нет, а призывы экс-депутата к свержению власти в России он не разделяет.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург; Александр Воронов