К оппозиции пришли из-за экс-депутата

В четверг сразу в семи регионах прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в конце лета против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен в реестр иностранных агентов). Он подозревается в распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ, до пяти лет колонии) из-за высказываний, прозвучавших на канале оппозиционного «Форума Свободной России». Во время обысков силовики изъяли у нескольких политиков, активистов и журналистов технику, им задавали вопросы об их связи с Ильей Пономаревым. Одного из активистов — доцента МГУ, координатора платформы по поддержке оппозиционных кандидатов Михаила Лобанова, избили и арестовали за неповиновение полиции на 15 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Преподаватель МГУ Михаил Лобанов у здания Басманного районного суда

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Преподаватель МГУ Михаил Лобанов у здания Басманного районного суда

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Обыски у активистов шли с пяти утра 29 декабря. Все, к кому силовики пришли в Москве, так или иначе участвовали в прошедших в сентябре столичных муниципальных выборах.

Первым о визите полиции написал экс-депутат Останкинского района Москвы, координатор платформы по подготовке независимых мундепов «Депутатская академия» Сергей Цукасов. По его словам, утром силовики сломали замок в квартире его 88-летней матери. В протоколе, опубликованном в Telegram-канале политика, сказано, что полиция не обнаружила при обыске предметов, имеющих отношение к уголовному делу о «военных фейках». В официальных документах фигурант дела, в связи с которым проводились обыски, указан не был. Однако, по словам господина Цукасова, в разговоре силовики объяснили, что речь идет об Илье Пономареве, против которого в конце лета и было возбуждено дело по статье о «военных фейках».

Напомним, что поводом для возбуждения дела против Ильи Пономарева стали сказанные им в марте 2022 года на YouTube-канале оппозиционного «Форума свободной России» слова об уничтожении войсками РФ мирных жителей и священнослужителя.

22 августа депутаты Госдумы призвали Генпрокуратуру и Следственный комитет дать правовую оценку заявлению господина Пономарева о причастности некой «Национальной республиканской армии» к убийству дочери публициста Александра Дугина.

В Москве также прошел обыск у экс-муниципального депутата Донского района Владимира Залищака (был избран от «Яблока» в 2017 году), однако подробности произошедшего неизвестны: на момент написания текста с экс-депутатом не было связи. И Владимир Залищак, и Сергей Цукасов баллотировались на муниципальных выборах в сентябре этого года, но были сняты с регистрации из-за «причастности» к штабам оппозиционера Алексея Навального (признаны экстремистскими организациями, ликвидированы и запрещены).

Силовики пришли и в квартиру экс-кандидата в Госдуму от КПРФ, координатора платформы по поддержке оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты «Выдвижение» Михаила Лобанова. Они изъяли технику и задержали активиста. Жена господина Лобанова написала в Twitter, что силовики «вели себя неоправданно жестко»: били политика по лицу и в грудь, а потом увезли в ОВД района Раменки за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП). В подтверждение этих слов соратники господина Лобанова выложили в соцсетях фотографии с лежащим на полу политиком и с пятнами крови на ковре. Позже Никулинский суд арестовал его на 15 суток.

Московские активисты, у которых прошли обыски, отрицают связь с Ильей Пономаревым. В открытых источниках нет данных о том, что кто-то из них участвовал в его проектах, мероприятиях или как-то иначе поддерживал его деятельность.

Параллельно обыски прошли еще в шести регионах, сообщают источники «РИА Новости» в правоохранительных органах. Из открытых источников известно о двух визитах полиции в Тюмени: там силовики пришли к журналисту издания 72.ru Артуру Галиеву, у которого изъяли телефон и ноутбук. Они также сняли с поезда главного редактора 86.ru (портал Ханты-Мансийского автономного округа) Никиту Кифорука, который ехал в Тюмень к семье. Последний успел созвониться с коллегами и сообщил об изъятии техники и вопросах силовиков о связи с Ильей Пономаревым. Господин Галиев рассказал, что в постановлении об обыске у него также значилась фамилия господина Пономарева, хотя журналист «вообще не в курсе его деятельности».

Это уже вторая волна обысков по делу Ильи Пономарева: первая прошла в начале сентября. Государственные информагентства со ссылкой на источники писали, что они проводились в местах проживания администраторов каналов господина Пономарева в Telegram и YouTube. Илья Пономарев был депутатом Госдумы с 2007 по 2016 год от партии «Справедливая Россия». В 2014 году он проголосовал против присоединения Крыма к РФ и летом того же года покинул страну. В мае 2019 года бывший российский политик получил гражданство Украины, а с февраля 2022 года активно выступает в поддержку ВСУ.

Кира Хейфец