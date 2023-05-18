Асад прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщает сирийское госагентство SANA. Предыдущий раз господин Асад участвовал в саммите ЛАГ в Ливии в 2010 году, напоминает AFP.

По сообщению сирийского государственного телевидения, президент прибыл в Международный аэропорт имени короля Абдулазиза в Джидде для участия в саммите Лиги арабских государств в пятницу, 19 мая, передает AFP. Сирийская проправительственная газета al-Watan сообщает, что Башар Асад, вероятно, встретится с рядом лидеров на двусторонних встречах сегодня вечером, 18 мая, и в пятницу утром.

В ноябре 2011 года на фоне подавления протестов, что позже вылилось в вооруженный конфликт, ЛАГ приостановила участие Сирии в своей работе. 7 мая главы МИДов стран ЛАГ решили вернуть Сирию в альянс.

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Мария Федотова