Решетников: рост ВВП может превысить 1,2% в 2023 году

Рост ВВП России может незначительно превысить официальный прогноз в 1,2% в случае сохранения текущих тенденций. Об этом сообщил глава Минэкономики Максим Решетников на международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum».

«На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные первого квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим (рост в 2023 году.— ''Ъ'')»,— сказал господин Решетников (цитата по «Интерфаксу»). Министр напомнил статистику Росстата, согласно которой снижение ВВП в первом квартале составило 1,9%. Эти данные оказались лучше оценок Минэкономики (2,1%) и Центробанка (2,3%).

«Оно оказалось существенно ниже оценок экономических ведомств, в том числе и нашего министерства»,— прокомментировал оценку Росстата Максим Решетников. Банк России во втором квартале текущего года прогнозирует рост ВВП РФ на 4,2% в годовом выражении. В четвертом квартале 2022 года ВВП сократился на 2,7% в годовом выражении, в целом за 2022 год ВВП снизился на 2,1%. Официальный прогноз Минэкономики по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%.

По данным министерства от начала мая, сокращение ВВП в первом квартале 2023 года составило 2,2% в годовом выражении, спад в марте сократился до 1,1% в годовом выражении. Согласно прогнозу Центробанка, на развитие экономики в 2023 году будет влиять внутренний спрос.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Упал, очнулся — рост».

Мария Федотова