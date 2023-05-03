Минэкономразвития оценило спад ВВП за I квартал в 2,2% в годовом выражении

Сокращение ВВП России в первом квартале 2023 года составило 2,2% в годовом выражении, cледует из данных Минэкономразвития. Спад ВВП в марте замедлился до 1,1% в годовом выражении после снижения на 2,9% в феврале.

Согласно данным ведомства, на восстановление экономики в марте повлиял рост промышленного производства (+1,2% в годовом выражении). Улучшение динамики зафиксировано в обрабатывающих производствах: рост составил 3,6% к февралю, 6,3% в годовом выражении. Наибольший результат внес металлургический комплекс — производство увеличилось на 13,5% после роста на 10,3% в феврале.

Отрицательная динамика, следует из данных Минэкономразвития, наблюдается в добывающей промышленности на фоне «добровольного снижения добычи нефти». В марте показатель снизился на 1% к февралю и на 3,6% год к году.

Объем работ в строительстве сократился на 2,2% после роста на 1,9% в феврале (в годовом выражении замедлился до 6%). Рост выпуска в сельском хозяйстве с исключением сезонного фактора — 1,8%, в годовом выражении ускорился до 3,3%.

Грузооборот транспорта вырос на 0,4% после снижения на 0,8% в феврале. В годовом выражении спад составил 3,6%. При этом выросла оптовая торговля — +5,1% по сравнению с февралем. В годовом выражении сокращение показателя замедлилось до 8%. Рост оборота розничной торговли в марте ускорился до 0,5%.

Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития от сентября 2022 года, ВВП РФ в 2023 году сократится на 0,8%, а в 2024-м вырастет на 2,6%. Банк России ожидает динамику ВВП в этом году от –1% до +1%.

Лусине Баласян