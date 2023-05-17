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Коммерсантъ FM
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Росстат оценил снижение ВВП в первом квартале в 1,9%

В первом квартале 2023 года ВВП в России снизился на 1,9% год к году. Это следует из предварительной оценки Росстата.

Данные Росстата оказались лучше оценок Минэкономики (2,1%) и Центробанка (2,3%). По данным Росстата, рост продемонстрировали такие отрасли экономики, как:

  • обрабатывающие производства +1,1%;
  • сельское хозяйство +2,9%;
  • строительство +8,8%;
  • пассажирооборот +15,7%.

На снижение показателя в первом квартале повлияла динамика в оптовой и розничной торговле, добыче полезных ископаемых, грузообороте. Первая реальная оценка ВВП за первый квартал 2023 года будет опубликована 15 июня.

В докладе Минэкономики о показателе ВВП за первый квартал подчеркивалось, что спад экономики наблюдается в том числе на фоне «добровольного снижения добычи нефти». В марте показатель снизился на 1% по сравнению с февралем и на 3,6% год к году.

Анастасия Ларина

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