Департамент внутренней политики Кубани возглавил Александр Бородавка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил нового директора краевого департамента внутренней политики — должность занял 42-летний Александр Бородавка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщает пресс-служба администрации региона, Александр Бородавка родился 9 сентября 1980 года в Тимашевском районе Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «Политология».

С 2002 года работает на муниципальной службе. В 2021 году — назначен начальником управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями департамента внутренней политики края, в марте 2022 года стал заместителем директора департамента.

На должности руководителя департамента внутренней политики Кубани Александр Бородавка сменил Александра Топалова, назначенного вице-губернатором после отставки Игоря Чагаева.

Олег Исаев

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