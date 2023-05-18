Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Департамент внутренней политики Кубани возглавил Александр Бородавка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил нового директора краевого департамента внутренней политики — должность занял 42-летний Александр Бородавка.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщает пресс-служба администрации региона, Александр Бородавка родился 9 сентября 1980 года в Тимашевском районе Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «Политология».

С 2002 года работает на муниципальной службе. В 2021 году — назначен начальником управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями департамента внутренней политики края, в марте 2022 года стал заместителем директора департамента.

На должности руководителя департамента внутренней политики Кубани Александр Бородавка сменил Александра Топалова, назначенного вице-губернатором после отставки Игоря Чагаева.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...