Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Кубани по вопросам внутренней политики

Вице-губернатор Кубани по вопросам внутренней политики края Игорь Чагаев покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона Вениамин Кондратьев принял отставку господина Чагаева. Сообщается, что увольнение замгубернатора связано с переходом на другую работу.

Игорь Чагаев родился в июне 1987 года. В 2009 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», позднее — Кубанский государственный технологический университет. С 2013 года в течение пяти лет занимал должность замглавы Лабинского района по вопросам организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления. Возглавил Лабинский район в 2018 году. Через год возглавил департамент внутренней политики края, а в 2020 году занял пост вице-губернатора Кубани.

Анастасия Донскова

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