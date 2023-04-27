Новым замглавы Кубани по вопросам внутренней политики стал Александр Топалов

Александр Топалов назначен на должность вице-губернатора Кубани по вопросам внутренней политики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Топалов сменил на посту Игоря Чагаева, который ранее подал в отставку в связи с переходом на другую работу.

Александр Топалов родился в Новороссийске в 1990 году. В 2012 году окончил КубГУ по специальности «международные отношения». С 2011 по 2013 год занимал должность начальника отдела международных связей и информации ООО «ОРТ». В 2013 году был назначен на пост советника ректора КубГУ. В 2019 году занял должность замначальника департамента внутренней политики Кубани. Через год Александр Топалов возглавил департамент.

Анастасия Донскова

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