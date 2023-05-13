Итальянская рокировка в испанской партии

По окончании Internazionali BNL Italia, проходящего в Риме турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €7,7 млн, произойдет редкая для мая смена лидера мирового рейтинга. Первой ракеткой мира станет 20-летний Карлос Алькарас, который опередит Новака Джоковича. Для этого молодому испанцу, который в нынешнем сезоне выиграл уже четыре титула, в том числе три — на грунте, достаточно в субботу просто выйти на корт в матче против своего соотечественника Альберта Рамоса-Винольяса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв на прошлой неделе турнир в Мадриде, Карлос Алькарас начнет через две недели Открытый чемпионат Франции на первом месте в мировой классификации

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Выиграв на прошлой неделе турнир в Мадриде, Карлос Алькарас начнет через две недели Открытый чемпионат Франции на первом месте в мировой классификации

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Набирающий ход Internazionali BNL Italia, как обычно, является последним крупным грунтовым состязанием, которое проходит до Roland Garros. После его окончания до старта Открытого чемпионата Франции останется менее недели. В этот отрезок сезона лидеры мужской мировой классификации меняются крайне редко. За всю 50-летнюю историю рейтинга АТР в мае подобное случалось всего пять раз, в три с лишним раза реже, чем в августе, и в два раза реже, чем в июне или июле. Дело в том, что сильнейшие специалисты грунтового покрытия чаще, чем специалисты харда, подтверждают свои рейтинговые очки — достаточно вспомнить хотя бы Рафаэля Надаля, да и «Мастерсы» с точки зрения рейтинга все же имеют не такое большое значение, как турниры «Большого шлема». Однако в этом году первая за пять лет майская рокировка на вершине рейтинга неизбежна. Через понедельник, 22 мая, там окажется Карлос Алькарас, который опередит Новака Джоковича.

Напомним, что в последние полгода за первое место спорят исключительно два этих игрока, представляющие разные звездные поколения. Прошлой осенью, выиграв в 19 лет US Open, Алькарас опередил россиянина Даниила Медведева и вскоре оказался самым молодым лидером мировой классификации по итогам всего сезона. В конце января благодаря своему триумфу на Открытом чемпионате Австралии вперед вырвался 35-летний серб. В середине марта, после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, Алькарас на две недели опять вышел на первое место, но в начале апреля Джокович снова поменялся местами с молодым конкурентом. Тогда он опережал испанца на 380 очков, и казалось, что статус-кво может сохраниться минимум до конца Roland Garros. Ведь по ходу грунтового сезона двум теннисистам требовалось подтвердить практически одинаковое количество очков: Джоковичу — 1880, а Алькарасу — 1870.

Однако в апреле дела у серба складывались по плохому сценарию. Выиграв лишь по одному матчу в Монте-Карло и Баня-Луке, он вдобавок получил травму правого локтя, из-за которой в начале мая был вынужден пропустить мадридский «Мастерс». Алькарас, в свою очередь, сначала чувствовал себя неготовым к грунтовому сезону и отказался от выступления в Монте-Карло, зато затем в Барселоне и Мадриде защитил свои прошлогодние титулы. Таким образом, отставание испанца от серба на сегодняшний день мизерно — лишь пять очков. А поскольку в Риме 12 месяцев назад Джокович победил и заработал 1000 очков, которые теперь надо защищать, в то время как Алькарас тогда снялся до старта, серб сейчас даже в случае максимально удачного для себя развития событий потеряет звание сильнейшего. Ведь в отличие от турниров категорий 500 и 250 на «Мастерсах» всем участникам основной сетки полагается минимум 10 баллов, которые в субботу Алькарасу гарантированы даже в том случае, если он неожиданно проиграет своему 35-летнему соотечественнику — 72-й ракетке Альберту Рамосу-Винольясу.

Джокович, конечно, будет пытаться вернуть себе теннисную корону. Ведь 15 мая он начнет на первом месте свою 387-ю неделю (это, кстати, абсолютный рекорд), и до круглого показателя в 400 недель ему остается не так уж много — около трех месяцев. Однако прогнозы на дальнейший ход его борьбы с Алькарасом будут иметь смысл после окончания римского турнира, ведь если испанец сыграет там хорошо, то уйдет в большой отрыв.

Пока лишь ясно, что Рамос-Винольяс для Алькараса не самый удобный соперник. Хотя счет их встреч — 3:0 в пользу фаворита Открытого чемпионата Италии, все три предыдущих его матча с Рамосом-Винольясом были очень упорными. Джокович же уже вышел в 1/16 финала и после непростой победы над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри со счетом 7:6 (7:5), 6:2 сыграет с болгарином Григором Димитровым. Это очень опытный мастер, так что сербу, учитывая его ограниченную игровую практику в последние недели, придется пройти серьезную проверку на прочность.

Евгений Федяков