Пиотровский: турпоток из Китая начал возвращаться в Петербург

В Петербурге начал восстанавливаться туристический поток после пандемии COVID-19. Это происходит за счет туристов из Китая, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

«Туристы из Китая возвращаются к нам. Их уже можно видеть сегодня на улицах города. Их пока не так много, но когда они вернутся в полном объеме, я думаю, что туристов будет больше, чем в 2019 году»,— рассказал он.

По его словам, на данный момент туристический поток в Петербурге вернулся на 77% по сравнению с 2019 годом до введения пандемийных ограничений. В 2022 году в городе было более восьми млн. туристов. Господин Пиотровский заявил, что минимальное число туристов за год для комфорта туринфраструктуры должно составлять пять млн. путешественников.

Отмечается, что увеличилось число человек, приезжающих в Петербург в период праздников. Чаще всего туристы приезжают на новогодние и майские праздники, а также в период белых ночей и праздника выпускников «Алые паруса».

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