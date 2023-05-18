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Коммерсантъ FM
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МОК хочет видеть среди участников Олимпиады представителей олимпийских комитетов всех стран

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что хочет видеть представителей всех национальных комитетов среди участников Олимпиады. Так он ответил на вопрос журналистов о допуске российских и белорусских спортсменов на предолимпийские квалификационные соревнования.

«Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации»,— сказал Томах Бах на пресс-конференции в Софии (цитата по ТАСС).

Господин Бох добавил, что прилагает все усилия, чтобы объединить спортсменов со всего мира для их участия в международных соревнованиях.

После ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В марте 2023-го МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов под нейтральным флагом. Рекомендация не затронула порядок участия в Олимпийских играх 2025 года в Париже, по ним МОК обещал обнародовать решение позднее. 16 мая Олимпийские комитеты сообщили, что не допустят россиян и белорусов до Европейских игр, через которые можно отобраться на Олимпиаду.

О допуске россиян к международным стартам — в матераиле «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Олеся Павленко

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