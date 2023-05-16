Олимпийские комитеты подтвердили недопуск россиян к Европейским играм

Спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к участию в Европейских играх 2023 года в каком-либо статусе. Об этом сообщил портал Inside the Games со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Ранее сообщалось, что атлетов из России приглашают для участия в соревнованиях.

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве. До старта соревнований осталось меньше 40 дней, наша позиция уже не изменится»,— сообщил представитель ЕОК.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше. Эти соревнования — часть отбора на Олимпийские игры-2024 в Париже. 27 января ЕОК уже сообщали о недопуске российских спортсменов к турниру.

Однако 15 мая председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов говорил, что российские боксеры получают приглашения для участия в отборе. В федерации утверждали, что не получили ответов на запросы по поводу участия в Европейских играх.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают российскую специальную военную операцию. Однако рекомендация не касается Олимпийских игр 2024 года, по ним МОК обещал обнародовать решение позднее.

Лусине Баласян