Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Олимпийские комитеты подтвердили недопуск россиян к Европейским играм

Спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к участию в Европейских играх 2023 года в каком-либо статусе. Об этом сообщил портал Inside the Games со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Ранее сообщалось, что атлетов из России приглашают для участия в соревнованиях.

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве. До старта соревнований осталось меньше 40 дней, наша позиция уже не изменится»,— сообщил представитель ЕОК.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше. Эти соревнования — часть отбора на Олимпийские игры-2024 в Париже. 27 января ЕОК уже сообщали о недопуске российских спортсменов к турниру.

Однако 15 мая председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов говорил, что российские боксеры получают приглашения для участия в отборе. В федерации утверждали, что не получили ответов на запросы по поводу участия в Европейских играх.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают российскую специальную военную операцию. Однако рекомендация не касается Олимпийских игр 2024 года, по ним МОК обещал обнародовать решение позднее.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...