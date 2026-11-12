При атаке БПЛА на Омскую область пострадал один человек

Угроза атаки БПЛА действовала в Омской области 11 ноября с 15:40 до 23:46 по местному времени (с 12:40 до 20:46 мск). Виталий Хоценко дважды сообщал о том, что силы ПВО сбивают беспилотники. Информации о последствии атаки на регион он не приводил.