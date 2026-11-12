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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

При атаке БПЛА на Омскую область пострадал один человек

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что 11 ноября во время налета беспилотников на регион пострадал один человек. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, добавил глава региона.
Угроза атаки БПЛА действовала в Омской области 11 ноября с 15:40 до 23:46 по местному времени (с 12:40 до 20:46 мск). Виталий Хоценко дважды сообщал о том, что силы ПВО сбивают беспилотники. Информации о последствии атаки на регион он не приводил.
Атаки беспилотников
Омская область
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