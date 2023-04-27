Госстроительство в чистом поле

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге в среду прошло заседание комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов РФ в правовую систему страны. Комиссия, состоящая из шести человек, заслушала доклады представителей законодательной и исполнительной власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Председатели народных советов и врио губернаторов говорили о том, какие нормативные акты уже приняты, и о сложностях, которые мешают полной интеграции новых территорий. Присутствующие также поддержали три законопроекта, которые направлены на помощь участникам спецоперации и противодействие использованию беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Заседание открылось вступительным словом председателя комиссии, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова. Для начала он напомнил, что 26 апреля 1954 года в СССР был принят закон «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», и назвал этот документ «миной замедленного действия» и «несправедливостью», которую на политическом уровне «мы откорректировали». «Недавно поступило предложение обрушить этот закон на юридическом уровне как абсолютно неправовой. Политическое исправление у нас произошло в результате референдума, а вот юридическое — в рамках Конституционного суда нужно определить все нарушения, с которыми был принят этот закон. Мне кажется, это было бы очень важно»,— заключил господин Константинов.

С первым докладом выступил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. «Для нас сегодня самая главная задача — подготовка к принятию законодательства, которое способствовало бы нашему скорейшему интегрированию в правовое поле России. В 2023 году мы уже зарегистрировали 67 проектов законов и 20 приняли. Основные законы были разработаны и приняты во исполнение Федерального конституционного закона №5 ("О принятии в РФ Донецкой народной республики и образовании в составе РФ нового субъекта — Донецкой народной республики".— “Ъ”)»,— начал он свою речь. Политик напомнил, что 30 декабря 2022 года в ДНР приняли новую конституцию, а среди приоритетных задач назвал законодательное обеспечение процесса восстановления республиканской промышленности. «В настоящее время Народный совет совместно с правительством ДНР работает над законопроектом, направленным на создание законодательной базы для поддержки деятельности субъектов региона. В том числе над проектом закона о промышленной политике республики»,— отметил он.

По мнению спикера, «глотком свежего воздуха» для ДНР стал принятый в первом чтении Госдумой законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах.

«Мы понимаем, что для восстановления разрушенной инфраструктуры и промышленного потенциала Донбасса нам необходима законодательная база, которая обеспечит благоприятные условия для инвесторов»,— подчеркнул господин Бидевка.

О ходе интеграции ЛНР, в свою очередь, рассказал председатель ее Народного совета Денис Мирошниченко, отметив, что многие процессы в республике идут параллельно с ДНР. Особое внимание он обратил на принятый в ЛНР закон об уполномоченном по правам ребенка, пообещав, что в дальнейшем будет создан такой же институт по правам человека в целом. «На сегодняшний день у нас одна главная проблема: к сожалению, военные действия не всегда дают нам этот шаг — интеграционный процесс — пройти быстро»,— посетовал господин Мирошниченко.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, выступивший по видеосвязи, сообщил, что в его регионе ситуация с интеграцией в правовое поле России посложнее, чем у ДНР, ЛНР и Крыма.

«У нас нет законодательного собрания. Мы сейчас работаем в формате нормативно-правовых актов, которые принимались до вхождения в состав РФ. Сейчас создаются территориальные органы федеральных ведомств — по всей области создано уже 28 таких структур. Есть прокуратура, есть органы МВД, есть суды, хотя они пока слабо действуют, создаются контрольные органы,— рассказал он.— Нам так быстро не удастся интегрироваться в правое поле, но по закону у нас есть время до 2026 и 2028 года».

Вместо заявленного ранее врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к заседанию также по видеосвязи подключилась руководитель его аппарата Оксана Вьюник. Она сразу пояснила, что господин Балицкий проводит «заседание в соседнем кабинете по территориальной обороне», а в числе главных проблем назвала длительный процесс согласования документов с федеральной властью. Это, по ее мнению, замедляет процесс интеграции. В связи с этим госпожа Вьюник предложила создать рабочую группу с представителями новых субъектов для подготовки проектов и определения типовых форм документов, структуры и штатной численности органов власти. «Есть особенности нашей территории. Мы в чистом поле строим новый субъект России. У нас нет многих возможностей и мощностей, которые предусмотрены действующим законодательством»,— отметила она. Владимир Константинов эту идею поддержал, предложив создать рабочую группу на базе уже существующей комиссии Совета законодателей.

«Завершение спецоперации является основополагающим фактором интеграционного процесса в полном смысле этого слова. Чтобы люди успокоились и поверили, что Россия — это навсегда»,— добавил господин Константинов.

«Есть такие трудности: наша территория — красная зона, в которой ведутся военные действия,— подчеркнула Оксана Вьюник.— При этом оплата сотрудников правоохранительных органов, силовых структур предусмотрена такая, как на территории России. В наших условиях люди не хотят работать за такие зарплаты. Мы тоже готовим федеральные инициативы о внесении изменений в законодательство России, чтобы на линии боевого столкновения были выше оклады у людей, которые выполняют такие функции».

По окончании выступлений представителей регионов был показан небольшой видеоролик о том, какую поддержку Крым оказал новым регионам за время проведения спецоперации. После этого комиссия единогласно и без обсуждения поддержала три законопроекта, которые предполагается внести в Госдуму: об установлении ответственности за распространение информации о военных объектах, размещенных на территории России с особым правовым режимом; о противодействии использованию беспилотных аппаратов; о внесении изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург