Боеприпасы сложили по команде

Как стало известно «Ъ-Черноземье», осужденный за массовую поставку в Белгородскую область из зоны СВО оружия и боеприпасов боец добровольческого отряда и ветеран войны в Югославии Юрий Ясинский добивается пересмотра приговора. Ранее оперативники УФСБ обнаружили у его знакомых тысячи патронов, гранатометы, гранаты и мины, и участник спецоперации получил три года колонии, а его подельник — условный срок. Но осужденный настаивает, что исполнял приказ командира по «сохранению имущества отряда» и изначально не видел в этом ничего противозаконного. Апелляционный суд жалобу отклонил, доброволец решает вопрос о подаче кассационной жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доброволец из Белгорода не сразу осознал опасность хранения дома целого арсенала

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Доброволец из Белгорода не сразу осознал опасность хранения дома целого арсенала

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородский областной суд опубликовал апелляционное определение по жалобе Юрия Ясинского на приговор Белгородского райсуда, вынесенный 1 марта. Тогда 42-летний Ясинский получил три года колонии строгого режима, а его знакомый 34-летний Никита Лебедев — три года условно. Оба они признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и взрывчатки в составе группы (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), а Ясинский — еще в одном эпизоде того же преступления вне группы (ч. 1 ст. 222).

В белгородском УФСБ, которое обнаружило и пресекло канал поставок из зоны спецоперации, ранее сообщали, что при задержании весной 2022 года у мужчин изъяли 14 управляемых ракет к противотанковому ракетному комплексу «Конкурс», 67 гранатометов и реактивных гранат (РПГ-18, РПГ-30, РШГ-1, РШГ-2, РПГ-7, РПО-А «Шмель»), 77 ручных гранат и запалов к ним (Ф-1, РГО, РГН, РГД-5, УЗРГМ, УДЗ), заряды к станковым и подствольным гранатометам, мины МОН-50, 66 тротиловых шашек массой до 3 кг. Также у них обнаружили более 15 тыс. патронов различного калибра.

Теперь из апелляционного определения стало известно, что сотрудники УФСБ в ходе проверки оперативной информации сначала обнаружили тротиловые шашки, гранатометы и другое оружие дома у Никиты Лебедева. Он рассказал им, что боеприпасы привез его знакомый Ясинский: часть из них (от огнеметов до противотанковых ракетных комплексов) знакомые положили на хранение в огороженном ангаре станции техобслуживания автомобилей, где работал Лебедев, а часть (ручные и реактивные гранаты, тротиловые шашки, детонирующий кабель) отвезли к нему домой, где поместили на чердак.

Оба подсудимых признали, что решение о распределении боеприпасов принимал Ясинский, а Лебедев лишь помогал их разгружать. Еще 160 патронов в закрытой коробке Ясинский передал супруге и попросил ее отца убрать их в гараж.

Подсудимые полностью признают вину, но Юрий Ясинский посчитал назначенное наказание слишком жестким. В апелляционной жалобе он объяснил свои действия тем, что, «действуя в составе добровольческого отряда, исполнял приказ командира, который заключался в сохранении имущества отряда для дальнейшего использования в ходе специальной военной операции». На момент перегрузки оружия он «не считал незаконными» свои действия, но теперь осознал вину. Также он ссылался на отсутствие судимостей и привлечения к административной ответственности, положительные характеристики, награждение медалью за участие в миротворческой миссии в Югославии и на участие в СВО, а также на наличие малолетней дочери.

Справедливое наказание для себя он не связывает с дальнейшим лишением свободы. Никита Лебедев сначала просил оставить жалобу подельника без удовлетворения, но уже в ходе судебного заседания ее поддержал.

Суды двух инстанций доводы жалобы отклонили. Они отметили, что осужденные не могли не осознавать незаконность хранения оружия: оба имели лицензии частных охранников, а Ясинский — еще и военный опыт. При назначении наказания первая инстанция уже учла все смягчающие обстоятельства, в том числе способствование раскрытию преступления и раскаяние. Лебедеву, в частности, зачли оказание гуманитарной помощи в СВО, помощь в благоустройстве территорий и в «проведении спортивных мероприятий».

«Поведение осужденных после преступления» и другие обстоятельства и так позволили назначить наказание ниже низшего предела, решили в облсуде.

Представляющий интересы Юрия Ясинского адвокат Игорь Борисов сообщил «Ъ-Черноземье», что его подзащитный еще не решил, стоит ли подавать кассационную жалобу. Детальнее разбирательство он предпочел не комментировать.

Олег Мухин