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Со всеми неосторожностями

В частях у границы с Украиной произошли непреднамеренные убийства сослуживцев

В приграничных регионах Черноземья, где после начала спецоперации сконцентрировалось множество военных подразделений, участились несчастные случаи с оружием среди военнослужащих со смертельным исходом. В Белгородской и Курской областях может быть вынесено как минимум пять приговоров по делам, связанным с неосторожными убийствами военных, следует из данных судов. Но умысла в этих инцидентах нет, а неосторожности способствовали полевые условия службы и усталость бойцов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Курский гарнизонный военный суд (его территориальная юрисдикция — Курская и Белгородская области) опубликовал два приговора, вынесенных военнослужащим разных войсковых частей, связанных со случайным убийством сослуживцев. Речь идет о разных подразделениях — как дислоцировавшихся в этих субъектах до начала спецоперации, так и прибывших в регионы уже в 2022 году. В обоих случаях военнослужащие признаны виновными в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 349 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Почему родственники мобилизованных жаловались на условия их службы

Первый из них был приговорен к полутора годам в колонии-поселении. В рамках гражданского иска в пользу отца погибшего взыскан 1 млн руб. (запрашивалось 7 млн). Из приговора следует, что военный зашел в казарму с автоматом АК-74М и, желая подшутить над своим другом, направил на него оружие, не поставленное на предохранитель. При этом он задел спусковой крючок. Трассирующая пуля попала в грудь, задела легкое и сонную артерию. Военный вместе с сослуживцами и военнослужащими медицинской роты пытался оказать другу помощь, но тот скончался.

Отец убитого обжаловал приговор. Московский окружной военный суд изменил его, но апелляционное постановление пока не опубликовано.

Второй инцидент произошел в котельной одной из белгородских церквей, которая использовалась военными в качестве столовой. Военнослужащий стал снимать с себя АК-74М, не стоящий на предохранителе, и задел пальцем спусковой крючок. Произошел выстрел, бронебойная пуля попала сослуживцу в грудь. Стрелявший вместе с настоятелем церкви пытались оказать раненому помощь, его доставили в больницу, где он скончался. Впоследствии стрелявший военнослужащий объяснил, что забыл разрядить автомат еще предыдущим вечером, когда нес дежурство на колокольне храма.

Он написал заявление о явке с повинной. Ему суд назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком; гражданский иск матери на 3 млн руб. также был частично удовлетворен на 1 млн руб. Обжаловать приговор стороны не стали.

В обоих случаях между военнослужащими не было никаких конфликтов, о чем заявили все допрошенные в судах свидетели и родственники. После инцидентов их виновники не пытались скрыться. Оба признали вину и частично возместили моральный вред.

Еще один приговор о неосторожном обращении с оружием, повлекшем смерть человека, Курский гарнизонный военный суд вынес в августе. Представитель стрелявшего попытался его безуспешно обжаловать, приговор уже вступил в силу. Но ни приговор, ни апелляционное постановление не опубликованы. В ноябре и декабре в гарнизонный суд поступили еще два аналогичных дела в отношении двух военнослужащих; они еще рассматриваются.

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Адвокаты, представляющие интересы военнослужащих, не стали говорить о деталях разбирательства или были недоступны. Но один из собеседников «Ъ-Черноземье», знакомых с ходом расследования, заметил, что все дела о неосторожном обращении с оружием со смертельным исходом, когда-либо поступавшие в Курский гарнизонный военный суд, касаются периода спецоперации: «Сказываются условия службы в нестационарных или не предназначенных для этого помещениях, в боевых условиях с нервным напряжением и усталостью, с постоянным ношением оружия. Число любых преступлений, совершенных по неосторожности, в такой обстановке всегда растет».

Олег Мухин

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