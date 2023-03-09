Гонка вооруженных

В Белгородской, Курской и Воронежской областях, прилегающих к зоне проведения СВО, за минувший год увеличилось количество ДТП по вине военных, в том числе со смертельным исходом или с нанесением тяжкого вреда здоровью. Чаще всего военные нарушали правила дорожного движения, управляя собственным автомобилем, но регулярно фиксируются и ДТП с участием ведомственных машин. По словам виновников, обычно это связано с необходимостью выполнения поставленной задачи. Количество некоторых административных правонарушений (к примеру, «пьяного» вождения) у военнослужащих выросло в пять и более раз, власти уже начали привлекать военную автоинспекцию (ВАИ) для наведения порядка на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Курский (территориальная подсудность — Белгородская и Курская области) и Воронежский гарнизонные военные суды с марта 2022 года по начало марта 2023-го рассматривали 19 дел о нарушениях правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью или гибель человека (ст. 264 УК РФ). Вынесено 12 приговоров. На Курскую и Белгородскую области пришлось восемь приговоров (еще три дела находятся в суде и два дела прекращено); на Воронежскую — четыре (плюс два на рассмотрении), следует из данных ГАС «Правосудие». В среднем таких дел, поступивших в военные суды, стало в полтора-два раза больше, чем в предыдущие годы.

Из восьми вынесенных Курским гарнизонным военным судом приговоров не опубликовано пять: в них, вероятно, речь идет о происшествиях с военной техникой. Опубликованные приговоры касаются только ДТП с использованием личного транспорта (виновники совершали наезд на пешеходов или выезд на встречную полосу с последующим столкновением). В Воронежском гарнизонном военном суде раскрыли детали только нескольких инцидентов с военной техникой или происшествия на территории военных частей.

Самым резонансным стало ДТП 22 марта 2022 года. Сержант-контрактник (имена фигурантов в приговорах называются, но данные военнослужащих не подлежат разглашению) на военном топливозаправщике на базе «Урала» (с которого после начала спецоперации были сняты черные регистрационные номера) ехал в составе колонны автомобилей в Воронежской области. На выезде из Воронежа сержант почувствовал «сильную головную боль» и начал «вилять» по дороге, заезжая на встречную полосу.

Тогда за руль машины, желая выполнить поставленную командованием задачу, сел старший колонны – офицер (сейчас он командует ротой). Но водительских прав у лейтенанта не было. Это, впрочем, не помешало ему проехать на грузовике около 100 км до окрестностей Острогожска Воронежской области. Там автомобиль отстал от колонны: офицер заблудился и стал искать дорогу. На сложном повороте со спуском в районе 2-го отделения совхоза «Победа» лейтенант не справился с управлением и наехал правыми колесами на обочину и на пешеходную дорожку.

Резко вильнув на встречку, он вернулся на свою полосу и продолжил догонять колонну, не заметив, что задавил шедшего по дорожке пешехода — женщину по фамилии Менжулина. Она скончалась в тот же день в больнице, следует из материалов дела.

В ходе разбирательства выяснилось, что военные водители, вероятно, сильно устали. Они прибыли в войсковую часть около 23:00, а в 5:00 уже готовились выдвинуться в 350-километровый обратный путь. Дежурный по парку обнаружил, что никто из водителей не проходил предрейсовый осмотр и инструктаж. Состояние автомобилей, исходя из документов, не проверялось (их только визуально осмотрел прапорщик – старший одной из колонн). Но дежурный разрешил выезд без записей в путевых листах, так как в ротную тактическую группу в Валуйском округе Белгородской области нужно было срочно доставить горюче-смазочные материалы.

Свидетелем ДТП под Острогожском оказался местный участковый, который сообщил о нем в ГИБДД. Автоинспекторы начали искать грузовик, но пошли по ложному следу — в направлении Воронежа (заблудившийся лейтенант несколько раз резко менял направление движения). В итоге грузовик догнали лишь в белгородской Алексеевке — в 50 км от места ДТП. Но никаких следов происшествия на «Урале» не было, а оба военных отрицали причастность к инциденту.

В итоге лейтенант признал вину уже в суде, выплатил родственникам погибшей компенсацию и получил условный срок.

Военные оказывались виновными в серьезных ДТП, управляя и личным транспортом. К примеру, после полуночи 13 мая 2022 года старший лейтенант – штурман самолета уезжал с одного из воронежских аэродромов на своей Mazda 6. Его пассажиром был капитан; оба офицера не пристегнулись. На крутом повороте бетонной дороги аэродрома водитель не рассчитал скорость (в этот момент шел ливень): автомобиль, не успев доехать до КПП, слетел с дороги и врезался в деревья, из-за чего капитан скончался. Штурман получил условный срок.

По данным ГИБДД, с которыми ознакомился «Ъ», в 2022 году в Белгородской области всего в ДТП по вине водителей погибло 137 человек, в Курской — 99, в более крупной Воронежской — 296 граждан. За тот же период в военные суды поступило семь дел о «смертельных» ДТП в Курской и Белгородской областях (в том числе три — о гибели двух и более лиц) и три – в Воронежской. Таким образом в прошлом году военные в Белгородской области оказались виновными в ДТП со смертельным исходом в 4% случаев, в Воронежской — около 1%.

Как отмечают в ГИБДД, росту количества происшествий на дорогах способствуют выросшее число войск в приграничье, а также нарушения военными правил дорожного движения. Только в Белгородской и Курской областях с начала спецоперации было составлено более 290 административных протоколов в отношении военных о вождении в нетрезвом виде (в 2021 году — 39 протоколов, в 2020-м — 51). Некоторые водители, ранее лишенные прав, управляли КамАЗами и «Уралами» в пьяном виде.

Жители Белгорода ранее жаловались на автомобили без номеров с военнослужащими за рулем, которые создавали опасные ситуации. В середине февраля белгородский губернатор Вячеслав Гладков поручил чиновникам активнее взаимодействовать с военной полицией, чтобы решить проблему с высокой аварийностью на дорогах. Тогда он отмечал, что общие совещания для глав муниципалитетов, представителей ГИБДД и ВАИ будут проходить раз в две недели. По его мнению, это должно положительно отразиться на показателях нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который в 2022 году по смертности на дорогах региона не удалось выполнить.

Причины такой статистики публично губернатор решил не называть, заметив только, что чиновники на цифры повлиять не могут.

Олег Мухин